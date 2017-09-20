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    Ne yaptın Özgenur! Acı haber

    Nursel ŞENGEZER (DHA)
    20.09.2017 - 15:55 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 15:55

    Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki Özgenur Tosun hayatını kaybetti.

    Karakoçan İlçesi'nde yaşayan meslek yüksekokulu mezunu 26 yaşındaki Özgenur Tosun, dün akşam saat 19.00 sıralarında ailesine ait otomobille gezmek için evden ayrıldı. İlçe merkezinden Kovancılar İlçesi yönüne giden Tosun'un kullandığı 23 K 292 plakalı otomobil, Bağlıağaç Köyü mevkiinde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tosun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tosun, bugün Karakoçan Gültepe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Ne yaptın Özgenur Acı haber

    Etiketler: Elazığ , Trafik kazası , Ölüm
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