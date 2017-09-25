Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Ne yaptın Gökhan!

    Ne yaptın Gökhan!

    Burhan CEYHAN (DHA)
    25.09.2017 - 13:54 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 13:54

    Aydın'ın Çine İlçesi'nde, kontrolden çıkıp ağaca çarpan motosikletin sürücü 35 yaşındaki Gökhan Yıldız, yaşamını yitirdi.

    Kendisi gibi motosiklet tutkunu arkadaşları ile Muğla turuna çıkan Gökhan Yıldız, dün saat 18.00 sıralarında İzmir'e dönmek üzere yola çıktı. Aydın- Muğla karayolu Söğütcük Mevkisi'ne geldiklerinde, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle virajda kontrolü kaybeden Yıldız, motosikletle yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaskı takılı olan Yıldız, çarpmanın etkisiyle asfalta savrulup, olay yerinde yaşamını yitirdi. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Yıldız'ın cesedi, otopsi için Çine Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

    Yıldız'ın ölümü arkadaşları ve yakınlarını yasa boğarken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

     

    Etiketler: Motosiklet , KAZA , Trafik kazası
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri