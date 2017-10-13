Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Ne yaptın amca... Nakit, bilezik derken evi de sattı

    Ne yaptın amca... Nakit, bilezik derken evi de sattı

    AA
    13.10.2017 - 21:36 | Son Güncelleme:

    Aydın'da 84 yaşındaki bir adam, 350 bin lirasını telefonla arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcılara verdi.

    Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi Lefkoşa Bulvarı'nda eşiyle yaşayan Necati Ecevit'i telefonla arayan kişi kendisini savcı olarak tanıttı. Ecevit'e adının terör örgütü listesine karıştığını söyleyen kişi, Ecevit'ten bankadaki parasını, evindeki ziynet eşyalarını ve evini satmasını istedi.

    İlk olarak bankadaki 46 bin lirasını çeken Ecevit, eşinin 4 bileziğini de alıp şüphelilerin belirlediği adreste kendilerine teslim etti. Telefondaki şüpheliyle 3 gün süresince iletişim halinde kalan Ecevit daha sonra kendisinin oturduğu 3 katlı evi de 300 bin liraya bir müteahhide satıp parasını dolandırıcılara verdi. Yakınlarının Ecevit'in durumdan şüphelenmesi üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne haber verildi.

    Ekipler, Ecevit'in ifadesini aldıktan sonra dolandırıcılık olayının gerçekleştirildiğini tespit etti.

    Gazetecilere açıklama yapan Ecevit, telefonla arayan kişinin kendisiyle ilgili her şeyi bildiğini belirterek şunları söyledi: "Bilgilerimizi nereden aldılar bilemiyorum. Bana savcı olduklarını ve benim bankada olan paramın miktarını söylediler. Hesaplarımın ve evimin terör örgütlerinin eline geçeceğini anlattılar. Ne yapıp edip evi satmamı ve parayı kendilerine vermemi istediler. Beni çok korkuttular. Kimseye haber verme dediler."

    Polise haber verilmemesi konusunda sürekli uyarıldığını aktaran Ecevit, şunları kaydetti: "Sen temiz adamsın, paran terör örgütlerine gitmesin, diye kandırdılar. İlk gün kendilerine 46 bin lira ve eşimin 4 bileziğini verdim. Daha sonra evi sattıktan sonra sabaha karşı 300 bin lira parayı evin oraya gelen bir adama verdim. Dolandırıldığımı anladıktan sonra çok geçti."

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Telefon dolandırıcılığı , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri