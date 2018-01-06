İHALELERİ VERMEDİN Mİ

”Belediye Başkanımızı FETÖ’cülükle suçluyor. Hani derler ya, bazen iftira tutmaz. Ne FETÖ’cüsü kardeşim. Aynı menzile siz yürümüyor muydunuz? ‘Ey Fetullah Gülen ne istediniz de vermedik’ diyen sen değil miydin? Devletin ihalelerini ona vermedin mi? Devletin müsteşarını, devletin valilerini, devletin paşalarını, devletin emniyet müdürlerini FETÖ’cülere sen teslim etmedin mi? Şimdi kalkmış bizi suçluyor. Ben senin ne kadar iyi FETÖ’cü olduğunu çok iyi biliyorum.



KİMSE BİZİ SUSTURAMAZ

Bizi kimse susturamaz, çünkü biz hakkı, hukuku, adaleti savunuyoruz. Gündemi değiştirmek istiyorlar. Kimse işsizliği konuşmaz, hayat pahalılığını konuşmaz diye düşünüyorlar. Sonuna kadar emeklinin, taşeronun hakkını savunacağız. Sen sarayında oturuyorsun, her gün maliyet bir asgari ücret. İşçinin hakkını sonuna kadar savunacağız Kimse bizi susturamaz. Yiğit olan susmaz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Belediyelerimizle uğraşıyorlar.



İSTANBUL’U ALACAĞIZ

Buradan sesleniyorum. Bütün Türkiye duysun, bütün dünya duysun. 14 belediye başkanımızı alsan dahi, ne yaparsan yap, İstanbul’u alacağız. İstanbul’a ihanet edenleri tek tek açıklayacağız. Hakkari’ye asfaltı Beşiktaş yaptı. Sen 14 yıldır Hakkari’ye asfalt götürmedin. Beşiktaş Belediyesi Hakkari’ye götürdü. Çocukların tamamına kucak açtı. Gitmiş beyefendi Hakkari’ye, ‘size su getireceğim’ diyor. Sen milletle dalga mı geçiyorsun? 15 yıldır su götüremedin. Eğer götürmeyeceksen haber ver, 14 belediye başkanımız Hakkari’ye su götürecek. İhanet ettiler İstanbul’a, hesap veriyorlar mı? Hayır. Efendim, ‘çok yüksek binalar yapıldı İstanbul’da’. Yıksana. Parayla, bu milletin parasıyla faka atıyorsun millete. Fiyakanı sökeceğiz.





AİLESİYLE SAHNEDE: KILIÇDAROĞLU kürsüye çıktığında Murat Hazinedar, kendisi gibi hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulan eşi Özlem ve oğlu Yaşatan Hazinedar’ı da yanına alıp Kılıçdaroğlu’nun arkasında bekledi. İstanbul’daki CHP’li ilçe belediye başkanlarıyla bazı üst düzey parti yöneticileri de Beşiktaş Belediyesi’ne gelerek destek oldu. Belediye önündeki caddeyi tamamen dolduran kalabalık Türk bayrakları taşıdı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda özel harekât polisleri yüksek noktalarda görev yaptı.



HAY HAY İNCELESİNLER

Savcı inceliyor. İçişleri Bakanlığı Müfettişleri inceliyor. Sayıştay inceliyor. Hay, hay incelesinler. Bir şey varsa hep beraber ceza verelim. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletine güveniyoruz. Ama hükümet, devlet olmaya kalkarsa o zaman devlet yara alır. Devlet baki, hükümet geçicidir. Devletin denetim elemanı gelir hesapları inceler. Belediye başkanı dosyayı vermemiştir. O zaman belediye başkanı açığa alınır, kabul. Ama yoksa yolsuzluk, neyin üzerine gideceğiz. Mal bildiriminde bulunmamaktan suçlanıyor belediye başkanımız. Savcılık inceledi. Tıpkı Ataşehir Belediye Başkanı gibi. Bizim evlerde çok şükür ayakkabı kutuları da yok. Man adalarında kurulan şirketleri de yok. Sizin feriştahınız gelse bir milim geri adım atmam. Sonuna kadar haklıyız. Bu belediyenin bırak öyle bin lira, bir kuruş FETÖ’ye para aktardıysa, belediye başkanını gelir önce ben görevden alırım.



GEL BENİMLE UĞRAŞ

Senin yüreğin yiyorsa gel benimle uğraş, belediye başkanlarıyla uğraşıyorsun. Aldın görevden ne olacak? Beşiktaşlı vaz mı geçecek CHP’den. Dedim ki, ‘Sen belediye başkanlarını görevden alıyorsun. İstifa ettiriyorsun. Ağlatıyorsun. Gel seçim yapalım.’ Cesaret edemedi. Seçime gidemedi. Cesaret ediyorsanız gelin, yerel seçimleri bir an önce yapalım. Efendim anayasa izin vermez. Gel anayasayı değiştirelim. Milletin iradesinden kimse kaçmamalı.”



