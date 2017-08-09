Başak Sayan: "Ne yapacağız bunlarla!"

Ekonomist eşi Murat Vardal ile mutlu bir evliliği olan oyuncu ve yazar Başak Sayan, sabırsızlıkla beklediği ikizleri Ares ve Milan’a kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Zor bir hamilelik dönemi geçiren Sayan, hamilelik serüvenini ve anneliğine dair ayrıntıları ilk kez anlattı.

Anneliği kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını söyleyen Başak Sayan, “Hamileliğim zor bir süreçti; ama onları ilk gördüğüm

an her şeyin anlamı değişti. Annelik öyle bir aşk ki bunu tarif etmenin hiçbir yolu yok” dedi.





İLK DÖRT GÜN SUDAN ÇIKMIŞ BALIK GİBİYDİM

Hamilelik döneminde yaşadığı tatsız olaylar nedeniyle erken doğum yaptığını söyleyen Sayan, sözlerine şöyle devam etti: “Ares ve Milan prematüre olarak dünyaya geldi. Çok küçük doğdukları için dört gün kuvözde kaldılar. İlk 3-4 gün sudan çıkmış balık gibiydim. Eve gittim ve bütün gece ağladım. Allah’ım biz ne yapacağız bunlarla diye. O kadar küçükler ki tutmaya korkuyorsun.”





TANIDIĞIM GÜN İYİ BİR BABA OLACAĞINI ANLADIM

Eşi Murat Vardal’ın çok iyi bir baba olduğunu söyleyen Başak Sayan, “Murat’ın çok iyi bir baba olacağını tanıştığım gün biliyordum. Her şeyleriyle ilgileniyor. Altlarını değiştiriyor, mamalarını yediriyor, gazlarını çıkarıyor. Önsezilerim doğru çıktı” dedi.