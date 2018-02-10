'Ne para götürüyorlar' dediği site yönetiminden Hakan Ural'a yarım milyon TL'lik dava

Maslak'ta işletme kooperatifi olarak yönetilen bir sitede oturduğu dönemdeki site kurallarını eleştirerek, yöneticileri haksız kazanç elde etmekle suçlayan Hakan Ural mahkemelik oldu.
Bir televizyon programda yorumculuk yapan Ural, site yönetiminin sırf sakinlerden para toplamak ve taciz etmek amacıyla hukuka keyfi kurallar düzenlediğini ileri sürmüş, hayvan besleyenlerden para toplayabilmek için dava açtıklarını iddia etmişti. Ödeme yapıldığı takdirde davaların geri çekildiğini belirten Hakan Ural, yönetimin yanlış park eden araçlara ceza kesip kitlediğini aktarmıştı.
Habertürk Gazetesi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre Ural, "Bu sitelerde ne para götürüyorlar. Çatır çutur para topluyorlar", "Indiriyorlar", "Parayı verince köpeğin peşine düşmediler" gibi iddialarda da bulunmuştu. Site yöneticileri iddialar üzerine avukat Beyza Sındıraç aracılığıyla Hakan Ural hakkında tazminat davası açtı.
Yöneticiler dilekçelerinde, kendilerini "hayvan düşmanı" gibi gösteren Hakan Ural'ın site sakinlerini kışkırttığı, birçok hakaret içeren telefonlar aldıklarını belirtti.
`MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞ YAPSIN'
Site yöneticileri, "düzeni sağlamak için yapmış olduldan uygulamaların yolsuzluk gibi gösterildiğini ve hakaret dolu iftiralarda bulunulduğunu" belirtti. Yöneticiler, Hakan Ural'ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 500 bin TL manevi tazminat ödemesini istedi. Site yöneticilerinin, Ural'ın tazminat miktarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlaması durumunda davadan feragat edecekleri öğrenildi.
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