'Ne oluyor'de neler oldu neler! 'Ben teröristim'

Gazeteci Nevzat Çiçek, müftüye resmi nikah yetkisinin tartışıldığı programda Elif Dördüncü Aydemir'e sinirlenerek programı terk etti. Aydemir, yasayla ilgili olarak çağdaş ve kadın haklarını koruyucu bir yasa olmadığını söyleyince Çiçek, “Yahu mevcut yasayı daha görmemişken hangi kadın haklarından bahsediyorsunuz?” dedi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Tartışmanın devamında Çiçek ile Aydemir karşılıklı olarak birbirlerini suçladılar. Çiçek, “Sanki bu ülkenin demokratı sizsiniz. Kendimi kast sisteminde gibi hissettim” dedi. Aydemir “Ben son derece vatansever bir insanım” deyince, Çiçek “Ben teröristim” diyerek, mikrofonu çıkararak programı terk etti. Şirin Payzın programa reklam arası verdi.

SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEDİ

Çiçek daha sonra sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yaptı. İzleyicilerden, Şirin Payzın'dan ve CNN TÜRK kanalından özür diledi. Çiçek şu ifadeleri kullandı: 'Bu ülkenin ihtiyacı olan konuşma iklimine vicdanımla katkı vermeye çalıştım. Bugün de öyle yapmaya çalıştım ama sinirlerime hakim olamadım, bu nedenle kamuoyu önündeki bizlerin daha sakin daha düzeyli tartışması gerekiyor. Bunu bu gece başaramadığım için şahsım adına bizi, İzleyen herkesten kendi meslektaşımı zor durumda bıraktığım için Şirin Payzın'dan ve bugüne kadar bana hep özgür konuşma imkanı tanıyan CNN TÜRK kanalından ve ders verdiğim iletişim öğrencilerimden özür dilerim. Herkes bir kalıba önyargılarla sokmaya çalışıyor. Bu ülke de empatiyi ve tepeden bakmamayı inşallah sağlarız.'

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