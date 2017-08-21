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    "Ne olur bir kez göreyim..."

    İHA
    21 Ağustos 2017 - 15:25Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 15:25

    Eşinin kaza yaptığını duydu, gözyaşlarına boğuldu. Durumunun iyi olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.

    Kaza, sabah saat 10.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Kilyos’tan Bahçeköy istikametine giden 34 TC 8839 plakalı otomobilin sürücüsü Berat Hande Alagöz ile karşı istikamette seyir halinde olan 34 FT 7036 plakalı otomobilin sürücüsü itfaiye eri Sedat Uslu, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetlerini kaybettiler.

    Otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu çarpmanın etkisiyle sürücüler hafif şekilde yaralandı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

    Öte yandan yaralıların ambulansla hastaneye kaldırılacağı esnada yaralı sürücünün eşi olay yerine geldi

    Sağlık ekipleri ile görüşen adam, yaralı eşi için “Ne olur bir kez göreyim” dedi, gözyaşı döktü.

    Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen adam ardından aracına binerek ambulansı takip etti.

    Kaza nedeniyle bir süre duran trafik araçların çekilmesinin adından kontrollü bir şekilde tekrar açıldı. 

    Ne olur bir kez göreyim...

    Etiketler: Kaza , Sarıyer , İstanbul
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