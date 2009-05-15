Ne oldu sana Semih?

Ancak en son kupa finalinde gördük ki Semih dersini iyi çalışmamış.

Birçok insan bilir Semih’in Pendikli olduğunu…

Bende doğma büyüme bir Pendik’li olarak Semih’i çok severim.

Beyefendi kişiliği, maçlarda ki tutumu, açıklamaları hep onun ne kadar örnek alınacak bir futbolcu ve öncesinde adam olduğunu gösterirdi.

Son zamanlarda ise Semih’e bir haller oldu.

Fenerbahçe’nin başarısızlığı…

Geçirdiği sakatlıklar.

Başarısız bir sezon geçiriyor olması,

Ne derseniz deyin Semih’te inanılmaz bir değişim oldu.

O bildiğimiz Genç Semih gitti, yerini Hırçın Semih aldı.

En son kupa final’inde sinirli tavırlarına ben bir anlam veremedim.

Zaten Galatasaray derbisinde başlattığın olaylardan dolayı gözler üzerinde bir üstüne gereksiz sertliklerde bulunuyorsun.

Tamam, kupa gidiyor.

Büyük hayal kırıklığı, ancak bu duyguların şiddete dönüştürmesine ne gerek var.

Bunu yaptığı anda ona duyulan sempati tam tersi itici duygulara dönüşüyor.

Kaleci Hakan’a attığı dirsek, Ekrem’e vurduğu anlamsız tekme ona hiç yakışmadı.

Kısa sürede Semih’in toparlanması lazım bu şekilde devam ederse taraflı tarafsız herkesin ona duyduğu sevgi kaybolur gider.