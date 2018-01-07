Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Ne okuduk, ne olduk?...AB’de her üç kişiden biri kendi işini yapmıyor

    Ne okuduk, ne olduk?...AB’de her üç kişiden biri kendi işini yapmıyor  

    Önder ÖNDEŞ
    07.01.2018 - 15:09 | Son Güncelleme:

    OECD’nin yeni yayınladığı verilere göre, AB ülkelerinde 15-64 yaş arasında çalışan grubun yüzde 32’si, yani her üç kişiden biri mezun olduğu alanın dışında çalışıyor. Bu oran İngiltere’de yüzde 40 ile en yüksek.

    21’inci yüzyılda disiplinlerarası alanların daha da gelişmesiyle birlikte, lise veya üniversitede eğitim alınan alanda çalışma zorunluluğu da ortadan kalkıyor. OECD bu durumu ortaya koyan yeni bir veri paylaştı. Buna göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kendi alanları dışında bir işte olanların oranı yüzde 32’yi buluyor. Yani dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden bazılarının yer aldığı kıtada, her üç kişiden biri kendi alanında çalışmıyor. AB’nin en büyük ikinci ekonomisi İngiltere’de ise her 10 kişiden dördü alanı dışında bir işte istihdam edilmiş durumda. İsviçre ise yüzde 13 ile mezun olunan alana en sadık ülke

    İNGİLTERE’DE HER 10 KİŞİDEN DÖRDÜ FARLI ALANLARDA

    İngiltere’de her 10 kişiden dördü mezun olduğu alanla ilgili bir iş yapmıyor. Onu yüzde 39 ile Yunanistan ve yüzde 37 ile Slovakya takip ediyor.

    EN SADIK İSVİÇRELİLER

    AB ülkeleri arasında yer almayan İsviçre’de, mezun olunan alana bağlılık en üst düzeyde. Ülkede sadece yüzde 13 alanı dışında bir işte çalışmayı tercih ediyor. Her 10 kişiden yaklaşık dokuzu ise mezun olduğu alanda istihdam ediliyor. Almanya yüzde 21; Lüksemburg ve Finlandiya ise yüzde 23’lük oranla İsviçre ile birlikte çalışanların mezun olunan alana en sadık olduğu ülke.

    Mezun olduğu alanın dışında çalışanların oranı (OECD 2015)

    ÜLKE   ORAN

    İngiltere            yüzde 40

    Yunanistan      yüzde 39

    Slovakya           yüzde 37

    İsveç    yüzde 36

    İtalya   yüzde 35

    Portekiz             yüzde 35

    İspanya             yüzde 35

    Fransa yüzde 34

    Estonya              yüzde 34

    Letonya              yüzde 33

    Hollanda           yüzde 32

    İzlanda               yüzde 32*

    AB ORTALAMASI       yüzde 32

    Çekya  yüzde 31

    Danimarka      yüzde 30

    Macaristan      yüzde 30

    Norveç               yüzde 29*

    Belçika               yüzde 28

    Avusturya        yüzde 26

    Finlandiya        yüzde 23

    Lüksemburg   yüzde 23

    Almanya           yüzde 21

    İsviçre yüzde 13*

     *AB üyesi değil.

     

    Etiketler: Mezuniyet , ingiltere iş imkanı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri