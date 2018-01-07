Ne okuduk, ne olduk?...AB’de her üç kişiden biri kendi işini yapmıyor  

21’inci yüzyılda disiplinlerarası alanların daha da gelişmesiyle birlikte, lise veya üniversitede eğitim alınan alanda çalışma zorunluluğu da ortadan kalkıyor. OECD bu durumu ortaya koyan yeni bir veri paylaştı. Buna göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kendi alanları dışında bir işte olanların oranı yüzde 32’yi buluyor. Yani dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden bazılarının yer aldığı kıtada, her üç kişiden biri kendi alanında çalışmıyor. AB’nin en büyük ikinci ekonomisi İngiltere’de ise her 10 kişiden dördü alanı dışında bir işte istihdam edilmiş durumda. İsviçre ise yüzde 13 ile mezun olunan alana en sadık ülke

İNGİLTERE’DE HER 10 KİŞİDEN DÖRDÜ FARLI ALANLARDA

İngiltere’de her 10 kişiden dördü mezun olduğu alanla ilgili bir iş yapmıyor. Onu yüzde 39 ile Yunanistan ve yüzde 37 ile Slovakya takip ediyor.

EN SADIK İSVİÇRELİLER

AB ülkeleri arasında yer almayan İsviçre’de, mezun olunan alana bağlılık en üst düzeyde. Ülkede sadece yüzde 13 alanı dışında bir işte çalışmayı tercih ediyor. Her 10 kişiden yaklaşık dokuzu ise mezun olduğu alanda istihdam ediliyor. Almanya yüzde 21; Lüksemburg ve Finlandiya ise yüzde 23’lük oranla İsviçre ile birlikte çalışanların mezun olunan alana en sadık olduğu ülke.

Mezun olduğu alanın dışında çalışanların oranı (OECD 2015)

ÜLKE ORAN

İngiltere yüzde 40

Yunanistan yüzde 39

Slovakya yüzde 37

İsveç yüzde 36

İtalya yüzde 35

Portekiz yüzde 35

İspanya yüzde 35

Fransa yüzde 34

Estonya yüzde 34

Letonya yüzde 33

Hollanda yüzde 32

İzlanda yüzde 32*

AB ORTALAMASI yüzde 32

Çekya yüzde 31

Danimarka yüzde 30

Macaristan yüzde 30

Norveç yüzde 29*

Belçika yüzde 28

Avusturya yüzde 26

Finlandiya yüzde 23

Lüksemburg yüzde 23

Almanya yüzde 21

İsviçre yüzde 13*

*AB üyesi değil.