Ne mirasmış: 8 milyarlık bir dava daha

MEHMET Salih Tatlıcı 22 Şubat 2009 yılındaki vefatından sonra kendisinden geriye onlarca davaya konu olan yüklü bir miras bıraktı. Tatlıcı’nın mirasına konu olan iki ana dava temel dava bulunuyor. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen ve sona gelinen dava, Tatlıcı’nın vefatından sonraki malların paylaşımı ile ilgili.

Bu davada, aralarında İstanbul Şişli’deki Tat Towers’ın da olduğu ve değeri 3 milyar 733 milyon TL olan gayrimenkullerin nasıl bölüşüleceği belirlendi. Buna göre, söz konusu malların yüzde 70’i Salih Tatlıcı’nın ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur’a, kalan yüzde 30 hisse ise Tatlıcı’nın ilk eşinden olan üç oğluna eşit oranda verilecek.

İKİNCİ EŞİNE DEVRETTİ

Bugüne kadar gündeme daha çok bu davaya konu mallar gelirken, aile üyeleri arasında kritik bir davada daha sona gelindiği anlaşıldı. Bu davada, Tatlıcı’nın vefatında 3-4 yıl önce ikinci eşi ve oğluna bıraktığı gayrimenkuller ve şirket hisselerini kapsıyor. İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davayı açan isimler, Salih Tatlıcı’nın ilk eşinden olan çocukları. Bu davada iki gün önce önemli bir gelişme yaşandı. Mahkemenin talebi ile hazırlanan 866 sayfalık bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.

SAY SAY BİTMEZ!

Hürriyet’in edindiği belgeye göre, bu davaya konu gayrimenkullerin değeri 7 milyar 729 milyon 977 TL. Söz konusu bu tutarın içinde yer alan gayrimenkullerden bazıları şunlar: Üç bloktan oluşan Şişli Kuleleri, Etiler’de bulunan dev AVM ve rezidans, yine Etiler’de bulunan her biri 70 dönümlük iki değerli arazi, Antalya’da bulunan Tat Beach Tatil Köyü, Tarabya Sitesi’nde 8 villa ile Beykoz’da bulunan 40 kadar villa...

Bilirkişi raporunun önümüzdeki günlerde taraflara ulaşması bekleniyor. Anılan davada bir sonraki duruşması 2 Kasım’da. Söz konusu duruşmada, tarafların bir itirazı olmazsa mahkemenin 1-2 celsede kararını vermesi bekleniyor.

EN BÜYÜK MİRAS DAVASI

AYNI dosyanın davacılarından Salih Tatlıcı’nın torunu Salih Ziya Titiz’in avukatı Osman Hacıbekiroğlu, “Tereke malların nasıl dağıtılacağı ile ilgili üzerinde uzlaşıya varılan bir oran vardı. Bu davada da, aynı şekilde olmasını bekliyoruz. Davalı taraf ya yüzde 30 oranında davacılara ödeme yapacak ya da gayrimenkullerin dağıtımı yapılacak. Bu davanın da kısa sürede sonlanmasını bekliyorum” dedi. Av. Hacıbekiroğlu, Tatlıcı Ailesi’nin miras davasının, bugüne kadarki en büyük dava olduğuna işaret etti.





