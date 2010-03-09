Ne konuşuyorlar? Geçtiğimiz Pazar günü Carling Kupası finalinde Aston Villa’ya verilen penaltıyı ve Manchester United’lı Vidic’e verilmeyen kırmızı kartı konuşuyorlar. 12. Dakikada öne geçen ve sonra maçı ve kupayı kaybeden Aston Villa hakeme ve sisteme ateş püskürüyor, rakibinin 78 dakika 10 kişi oynaması gerektiğini ve hakemin nasıl olur da kırmızı kartı vermediğini tartışıyorlar. Konuştuğum Villa taraftarları bu tür maçlara Avrupa’dan hakem getirilmesi gerektiğini, Man Utd, Arsenal, Chelsea ve Liverpool dışındaki takımlara ikinci sınıf muamelesi yapıldığını savunuyorlar.



Ne konuşuyorlar? Cumartesi günü lig maçında karşı karşıya gelen Chelsea ve Manchester City’deki aşk üçgeninin İngiliz Milli Takımına olan etkilerini konuşuyorlar. Karısı ile yakalanan Chelsea Kaptanı John Terry’nin maç öncesi seromonide elini sıkmayan Wayne Bridge’in milli takımdan affını istediğini ve takımdaki ahengi bozmamak için kendini feda ettiğini anlatıyorlar. Defalarca yayınlanan ‘el sıkmama’ olayında soyadının da verdiği ilhamla Wayne Bridge’in ‘köprüleri (bridge)’ attığı esprileri yapılıyor. Mısır milli maçında, kendi sahasında İngiliz taraftarlar John Terry’i ıslıkla protesto ederek namus bekçiliği yapıyorlar.



Ne konuşuyorlar? Tuncay’ın takım arkadaşı ve Stoke City’den sittin senede ilk kez milli takıma çağırılan ilk oyuncu olma özelliğini taşıyan Ryan Shawcross’un Arsenalli Ramsey’in ayağını kırdığı müdahalesini konuşuyorlar. Pozisyon sonucu gördüğü kırmızı karttan sonra sahayı ağlayarak terk eden Shawcross, Arsenallilerin öfkesine maruz kalırken, oyun stilini değiştirmeyeceğini açıklıyor. Arsenal Menajeri Arsen Wenger olayı kabul edilemez diye niteliyor, orta alandaki sert müdahale sonrası Galli orta saha oyuncusu Ramsey’nin ayağının kırılma görüntüleri ekranları karartıyor.



Ne kadar şanslıyım ki, Fenerbahçe’den konuşmuyorlar mesela. Sarı lacivertli yöneticilerin her maç sonrası yaptığı garip hakem dinlemek zorunda kalmadım mesela. Diyarbakır’daki maçı da konuşmuyorlar. Sahaya yağan betonlardan, Diyarbakırspor başkanının ensesine geldi, kendini yere attı gibisinden açıklamalarını da duymadım.



Veya belki de onlar şanslılardır Fenerbahçe’yle filan uğraşmadıkları için, kimbilir…