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Ne kadar kredi alabilirim?

Hürriyet Haber
13.02.2018 - 10:57 | Son Güncelleme:

Kredi hesaplama işleminden sonra başvuru yapmak isteyenler öncelikli olarak kredi faiz oranları, kredi masrafları, kredi sigorta ücreti ve kredi maliyeti gibi koşullara bakarlar ki bu doğru bir yöntemdir. Ancak bir kredinin sizin en uygun kredi olması, sizin alacağınız kredi tutarını değiştirmeyebilir.

Hangikredi.com yazarları tarafından hazırlanan bu yazı “ne kadar kredi alabilirim?” sorusuyla ilgili sizleri aydınlatmaya çalışıyor.

En büyük etken geliriniz!

Kredi başvurusu yaparken gerekli belgeler arasında kredi türüne veya özelliklerine göre değişmeyen kalemlerden birisi de gelir belgesi. Gelir belgesi olmadan kredi çekemeyeceğiniz gibi çekmek istediğiniz kredi limiti de gelirinize bağlı. Alacağınız kredinin tutarı belgelenebilir gelir belgenizde yer alan gelirinizle doğru orantılı olmak zorunda. Yasal olarak, aylık taksitlerin toplam tutarı, belgelenebilir hane gelirinin yüzde ellisini geçmeyecek şekilde düzenleniyor.

Ödemekte olduğunuz bir krediniz varsa almak istediğiniz yeni kredinin tutarı, bu borcunuza göre belirleniyor.

Banka ne kadar kredi verir?

Peki bankalar ne kadar kredi verir? Aslında bunun için sabit ve değişmez kredi hesaplamaları yapabileceğimiz bir formül yok. Alabileceğiniz kredi tutarı geliriniz, kredi notunuz ve kredibilitenize göre değişiklik gösteriyor. Kredi notunuzun yüksek olması kredi alma ihtimalinizi arttırıyor.

Kredi notu, ödemekte olduğunuz krediler, kredi kartı ve fatura borçlarınızı aksatma ya da zamanında ödeme durumlarınız gibi birçok seçenek yine bu kredi üst limitini etkileyecektir.

Etiketler: kredi haberleri
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