Ne kadar kahve içmeli

Sonuçta kahve içen kardeş diğerinden önce ölünce, kahve kraliyet doktorları tarafından “daha zararlı” ilan edilivermiş. Gerçi ölen kardeş 83 yaşındaymış ama yine de 18. yüzyıl şartlarında arkasından “Kahveden öldü” denmiş. Peki gerçekte durum nasıl? Yani, içtiğimiz kahve sağlığımızı tehdit ediyor mu? Aslında her şeyde olduğu gibi kahvenin de “azı karar, çoğu zarar”.

Kahvenin içeriğinde bulunan kafein, fazla alındığında tansiyonda yükselme, çarpıntı ve uykusuzluk gibi etkiler yapıyor. Peki “fazla” ne demek? Bünyeye ve kişinin sağlık koşullarına bağlı olmakla birlikte, uzmanlar genel olarak günde iki fincan kahvenin sağlığı tehdit etmediğini söylüyorlar. Ancak tiryakisi olunan şey Türk kahvesiyse biraz daha dikkatli olunması salık veriliyor. Çünkü Türk kahvesinde hazır kahveye oranla iki kat fazla kafein bulunuyor.

Günde üç fincandan fazla kahve içimi kadınların baş belası olan kemik erimesini artırdığından özellikle menopoz dönemindeki kadınların daha dikkatli olması gerekiyor. Dikkatli olması gereken bir kadın grubu daha var ki, o da hamileler. Uzmanlar hamile kadınların aşırı kafein tüketiminden kesinlikle uzak durmaları gerektiğini belirtiyorlar.

Bülbül Yuvası

Tatlıyı yapmak için kare şeklindeki milföy hamurlarından ya da rulo halinde satılan hamurlardan kullanabilirsiniz. Rulo şeklinde satılan hamurlardan kullanacaksanız, 10x10 santimetrekarelik kareler haline getirmeniz gerekir. Hamurları mutfak tezgahının üzerine yan yana dizip buzunun çözülmesini bekleyin. Yumuşayan hamurların tam ortalarına tarçınla karıştırdığınız ceviz içinden çay kaşığı kadar koyun. Hamurların uçlarını iki santim kadar kaldırarak cevizli harcın üzerine kapatın. Yani hamurları ortası boş kuş yuvaları haline getirin.

Fırın tepsisini yağlayıp hazırladığınız kuş yuvalarını tepsiye yerleştirin. Üzerlerine elinizle bastırarak kabarmalarını önleyin. Üzerlerine yumurta sarısı sürdüğünüz bülbül yuvalarını 5 dakika önceden 175 dereceye ayarladığınız fırında üzerleri iyice sararıncaya kadar, en az 25 dakika pişirin. Diğer taraftan, şerbetini hazırlamak için; tozşeker ve suyu küçük bir tencereye aktarın. Kısık ateşte, şeker eriyip, şurup kaynayıncaya kadar pişirin.

Kaynayan şerbete limon suyunu ekleyip 2-3 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve ılık hale gelmesini bekleyin. Pişen bülbül yuvalarını fırından alıp, sıcakken üzerine ılık haldeki şerbeti gezdirin. Şurubu iyice çekmesini ve soğumasını bekleyip servis yapın.

Malzeme listesi

- 8 adet dondurulmuş milföy hamuru (10 x 10 santimetrekarelik hamurlar)

- 1,5 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

- 2 çay kaşığı toz tarçın

- 1 adetyumurtanın sarısı

Şerbeti için;

- 2 su bardağı su

- 2 su bardağı tozşeker

- 2 çay kaşığı limon suyu