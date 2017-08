Ne kadar hazırız?

Kadıköy Belediyesi 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümüne bir gün kala, Kozyatağı Mahallesinde yapımı devam eden Afet Eğitim ve Bilinçlendirme parkı içerisinde afet bilgilendirme etkinliği yaptı. Mahalle muhtarları, Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri ve Kadıköylülerin katıldığı etkinlikte Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şule Sümer belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Bizler tedbirler alıp halkımızın bilinçlenmesini sağlamak istiyoruz" dedi. Deprem dahil olmak üzere oluşabilecek tüm doğal afetlerin neden olduğu zararları ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söyleyen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Biz doğayla uyum içerisinde yaşarsak ve bunları bilip önlemimizi alırsak can kaybı yaşanmaz. Maddi zararlar her zaman telafi edilebilir fakat can kayıpları hiçbir şekilde telafi edilemez. Evler dere yataklarına yapılırsa selle karşı karşıya kalınır. Binalar sakat olursa her zaman büyük zararlarla karşı karşıya kalınır " dedi.

Mahallelerde gönüllü ekiplerin kurulduğunu belirten Nuhoğlu, "Kadıköy'de 21 mahallemizde gönüllü çalışma grupları oluşturduk, küçük adımlarla da olsa yürüyeceğiz. Biz şimdi arama kurtarma ekiplerini kurduk. Bunlarla ilişkili olarak mahallelerdeki muhtarlarımızla ilişkilerimizi kurduk. 70 bin çocuğa burada eğitim verdik ve vermeye devam edeceğiz. Her sabah televizyonlarımızı açtığımızda eğitim, sağlık gibi konularda olduğu gibi bu konuda gündemimizde olacak. Bizim görevimiz halkımızın güvenini alıp, rahat ve ekonomik anlamda onlar için konforlu bir yaşam tasarlayabilmek. Biz yürüyeceğiz, herkes ülkede kendi işini yaparsa biz güvenli bir oluruz" diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Doğan Kalafat, "Kandilli 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında eğitim çalışmalarına başladı. Türkiye'de 81 il ve ve ilçe olmak üzere ağırlıklı olarak değişik çaplarda 1 milyona yakın kişiyi, öğrenciyi, öğretmeni eğittik. Bu çalışmalar halen devam ediyor. Bu park içerisinde göreceğiniz simülasyonlar gibi bizimde bir tırımız var. Bu tır böyle aktivitelerde özellikle ilköğretim ve ortaokul çağlarındaki öğrencilerin bilinçlendirilmesinde çok büyük katkı sağlıyor" dedi.

AFET PARKI YAPIMI SÜRÜYOR

Etkinlik sonrası katılımcılara Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı ve hazırlık evresi, zarar azaltma evresi ve müdahale evresi panolarıyla olası bir afet durumunda ve sonrasında neler yapılacağı hakkında pratik bilgiler verildi.

KADIKÖY BELEDİYESİ AFET HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Kadıköy Belediyesi’nin Gölcük ve Düzce depremlerinin ardından başlattığı çalışmalar yenileri eklenerek devam ediyor. Okullarda verdiği eğitimler, “Beton Zemin Laboratuarı, “Mahalle Tabanlı Toplum Afet Yönetimi Projesi”, “Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy)”, “Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Projesi” gibi olası afetlere yönelik hazırlık, zarar azaltma ve müdahale açısından birçok çalışma yapan Kadıköy Belediyesi bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Afet Bilinçlendirme çalışmalarına yeni bir bakış açısı kazandıran “Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı” yakında hizmete açılacak.

Kozyatağı Mahallesi Saniye Ermutlu sokakta yapımı devam eden “Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı” her bireyin olası afetleri, afetlerin oluşumlarını, afet öncesinde alınabilecek ve afet esnasında yapılması gerekenleri çeşitli simülasyonların da yardımıyla öğrenme ve tecrübe etmesine olanak sağlayacak. Eğlenceli ve uygulamalı eğitim teknikleri ile özellikle çocukların afet hakkında bilgilendirilmesine önemli katkı sunacak olan “Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı”nda afetlerden sonra ocak, çadır vb. olarak dönüştürülebilir mobilya uygulamaları da bulunacak.

Belediye tarafından yapılan diğer çalışmalar şöyle:

BETON ZEMİN LABORATUARI

Depreme dayanıklı yapılar üretilmesini ve deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak için 2000 senesinde Beton ve Zemin Test Laboratuvarı 'nı kuruldu. Beton ve Zemin Test Laboratuarında ilçede yapılan yeni inşaatlarda temel katla birlikte herhangi 2 kat dahil olmak üzere toplam 3 kattan numune alınıp taze beton deneyleri yapılıyor, ilçe sınırlarındaki her türlü beton faaliyetleri denetleniyor.

YAPISAL OLMAYAN TEHLİKELERİN AZALTILMASI (YOTA)

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı; Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Projesi kapsamında öncelikle Kadıköy Belediyesi Merkez Binada bulunan ofis mobilyalarını sabitleyerek bir uygulama başlattı. Bu uygulama kapsamında Merkez Binada bulunan 120 oda da 500 civarında ofis mobilyası, tablolar ve çerçeveler sabitlendi.

MAHALLE TABANLI TOPLUM AFET YÖNETİMİ PROJESİ

“Mahalle Tabanlı Toplum Afet Yönetimi Projesi” afete yönelik olarak hazırlanan mahalle ölçeğinde bir örgütlenme modeli. Mahallelerde bulunan gönüllü evleri aracılığı ve tamamen mahalle sakinlerinin katılımı ile gerçekleştiriliyor.

Öncelikle mahalle gönüllü evlerinde organize olan grupların eğitimleri ile başlayan proje kapsamında mahalle sınırları içinde afet öncesinde tehlike teşkil eden durumların belirlenmesi, afet sonrasında fayda sağlayabilecek işletmelerin ve kişilerin kayıt altına alınıp bir veri tabanı oluşturularak mahalle risk haritası hazırlanıyor.