Ne kadar gol o kadar seyirci

YABANCI oyuncu kuralının tartışıldığı Süper Lig, tarihinin en gollü sezonunu yaşarken izleyicide de rekora koşuyor. Son yıllarda izleyici sayısı hızla düşün Süper Lig takımları, ilk defa bu yıl seyirci sayılarını arttırmayı başardı. Ligin ilk 9 haftasında ortalama seyirci sayısı 12 bin 180’i buldu. Bu rakam cezalar nedeniyle birçok maçın seyircisiz oynandığı dönemde elde edildi. Ligin ilk 9 haftasında Beşiktaş, Konyaspor, Göztespor ve Malatyaspor’u seyircisiz maçlara çıkmasına rağmen ligin ilk 9 haftasında geçtiğimiz sezonki rakamlar geçildi.

AVRUPA’NIN GERİSİNDE

Süper Lig bu yıl seyirci sayısındaki artış ile dikkat çekse de rakamlar Almanya, İngiltere ve İspanya’nın çok gerisinde kalıyor. Almanya’da ortalama seyirci sayıları 41 bin 511’i buluyor. Bu rakam İngiltere’de ise 35 bin 822 seviyesinde. Üçüncü sırada ise İspanyol La Liga bulunuyor. La Ligi’nın ortalama seyirci sayısı 27 bin 630.

GELİRDE İKİNCİ SIRADA

Seyirci sayısındaki artış kulüplerin maç günü gelirlerini de arttırıyor. 4 büyük kulüp maç başına ortalama 99.5 lira gelir elde ederken, diğer takımlar 35 lira gelir elde ediyor. Maçlara daha fazla seyirci çeken takımlar aynı zamanda lisanslı ürün gelirlerini katlıyor. Kulüplerin gelir kalemleri içerisinde naklen yayından sonraki en yüksek gelir kalemini maç günü hasılatı oluşturuyor.

PASSOLİG KARTLARININ DAĞILIMI

%91 Erkek

%9 Kadın

201.857

Geçtiğimiz sezon en fazla bilet satan Beşiktaş’ın maçlarına giden kişi sayısı

99.5 TL

4 büyüklerin geçtiğimiz yıl ortalama bilet fiyatı

1.3 MİLYON ADET

Geçtiğimiz sezon Süper Lig takımlarının sattığı toplam bilet sayısı

3.2 MİLYON ADET

Türkiye’de Passolig kartı bulunan taraftar sayısı

612 BİN ADET

Ligde en fazla Passolig kartı satan takım Galatasaray

49 BİN 971

Bu sezon GS-FB derbisinde satılan bilet adeti