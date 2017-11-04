Ne kadar gelir o kadar kredi

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, ihtiyaç kredilerinde gelirine göre borçlanma sisteminde öncelikle gelirleri beyan ettireceklerini daha sonra net gelire doğru gideceklerini söyledi. Akben, adım adım ilerleyeceklerini ifade ederek, “Kimse gelirinin haricinde çok uzun bir borçlanmaya gitmesin istiyoruz. 60 yaşında 120 ay konut kredisi kullanıyor. Geçen birisi arıyor, 85 yaşında banka kredi vermemiş, bize şikayet ediyor. Bazı durumlar için tabii mahkeme kararı gerekiyor” dedi.

BEYANDA PROBLEM

Akben, TBMM’de bir grup gazetecinin sorusunu yanıtlarken, ihtiyaç kredilerinde gelire dayalı sistemin çok kolay olmadığını kaydetti. Akben, “Gelirleri alıyorsunuz ama gider tarafı da var. Gelir-gider rasyosu oluşturmak gerekiyor. Bir de gelirlerin beyanında problem var. Bankalara gelir beyanı yaptığınızda maaş veriyorsunuz yahut başka şahsın belgelendirmesi gerekiyor. Kayıt dışı geliri varsa onu nasıl belgelendirecek. Mevcut sistemde kredi kartlarında limitler devam ediyor. Son çıkan 4-5 katı maaşın hesabı ondan sonrakilere şamil oldu. Bunu yöneterek uzatarak zamana yayarak yapmamız lazım” diye konuştu. Yapılacak düzenlemenin takside yayılmış borçlar için geçerli olmayacağını kaydeden Akben, “Gelirine göre ortalama borçlanma oranı 4, 5, 6 kat mı? Çalışıyoruz istatistik için. Takvim olarak 2020 öngörülüyor” diye konuştu.