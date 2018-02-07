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    'Ne kadar araç o kadar para' çetesi! Bazı polisler işin içinde

    İHA
    07.02.2018 - 11:26 | Son Güncelleme:

    Antalya'da otoparklara usulsüz araç çekerek karşılığında otopark sahiplerinden para aldıkları belirlenen çeteye altı ay süren takip sonrası eşzamanlı operasyon yapıldı. Aralarında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli biri müdür rütbesinde 8 polis ile otopark sahibi ve çalışanlarının bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

    Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine başlattıkları çalışmada Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde bazı görevlilerin otopark işletmecileri ile belirli bir menfaat çerçevesinde anlaştıkları, yasak yere park edilen araçları asli görevleri olmasına rağmen para karşılığında çektirdiklerini tespit etti.

    NE KADAR ARAÇ O KADAR PARA

    Araştırmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin bazı araçların sahiplerinin araç çekilmeden olay yerine gelmesine rağmen aracı teslim etmeyerek otoparka çekilmelerini sağladıkları, trafiği engellemediği halde gece geç saatlerde ara sokaklara park eden araçları da çektirdikleri ve bunun karşılığında da araç başına otopark sahibinden para aldıkları belirlendi. Çete üyelerinin, ne kadar çok araç çektirirse o kadar çok para alacakları için mümkün olduğu kadar fazla araç çektirmeye gayret ettikleri tespit edildi.

    Altı aylık teknik projeli takip sonucunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen ekipler, bu sabah eşzamanlı operasyon düzenledi. İkisi otopark olmak üzere 18 ayrı adrese düzenlenen operasyonda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli biri müdür rütbesinde 8 polis ile otopark sahibi ve çalışanı toplam 16 kişi gözaltına alındı.

    ÖDEME NOTLARI DA ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonda yapılan aramalarda otopark görevlileri tarafından kamu görevlilerine çektirdikleri araç ve ödenen ücretlerle ilgili notların yer aldığı çeteleler ile bir ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 15 fişek ele geçirildi. Sabah saatlerindeki eş zamanlı operasyonun ardından sağlık kontrolünden geçirilen 16 kişinin KOM Şube Müdürlüğündeki sorgularının devam ettiği bildirildi.

    Ne kadar araç o kadar para çetesi Bazı polisler işin içinde

    Etiketler: araç çekici , son dakika
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