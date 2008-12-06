Ne golü be manyak!

Ama iki tane maç var hakemlerle ilgili, pes ve yuh şeklinde, hiç unutmam.

Biri Beşiktaş-Van maçı, diğeri 2 sene önceki Galatasaray-Fenerbahçe maçı.

Van maçında Sergen frikik atıyor, pivot Van’lı zıplıyor, elle kesiyor. Penaltının Godfather’ı.

Metin Tokat 10 metrede. Hatta top kırmızı, defansın eldiveni siyah, Metin Tokat kar vardı, göremedim diyor.

Diğeri, memlekette su yok, sahada 1000 tane pet şişe var.

Önder’in, Sabri’nin, Kezman’ın kafalarından sekiyor. Hakem Bülent Demirlek.

Emrah Öner yazıyor

Maç ertelenmiyor, herkes su manyağı...

Bazı hatalar var, affetmen lazım. Mesela, Erman Hoca ve türevlerine bir pozisyon sor. Mesela, çok bariz olmayan milimetrik bir pozisyon ve ofsayt verilmiş. Adamlar, göbekli göbekli, gece gece, geriye sarıyor, durduruyor, bilgisayar döndürüyor, kendileri dönüyor, kalkıyorlar, iniyorlar…

Eğer 4 hakemden 4üde ofsayt değil derse, hakem haklı..Çünkü salise bazında düşünmüş ve öyle görmüş. Milimetrik çünkü.Pozisyon bitmiş babacım bitmiş! Vermiş adam kararını diyorum.

Eğer bu 4’lüden 2si ofsayt, 2si değil derse, hakem bu sefer yüzde 1 trilyon haklı.

Yahu çünkü siz daha anlaşamamışsınız 3 saattir oturduğunuz yerden! Hakem nasıl karar versin salisede.

Ama bazı pozisyonlar var. Barizler. Mesela arkadan direk kırmızı olanlar. Bu pozisyonları kaçıran hakemler, astsubaylığa, beden eğitimine dönecek birader. Çünkü arkadan tekmenin karı, yağmuru, mikrofonu duymadımı yok. Çünkü ben art niyet ararım, veya bu adam yetersiz zararlı derim. Bak 100 tane çocuk başvuruyor, 1 tane Arda çıkıyor. 99 çocuk nerde? Elendiler çünkü, yetersizlerdi, Arda şanslıydı, torpilliydi, oydu buydu. Bilemem ben, bir tek Arda, Semih kalmış geriye.

Dünkü pozisyonda öyle bir pozisyondu. 1 metre gol. Zaten hemen yan hakeminin kulağına bilgi geldi, çocukcağız kızardı son yarım saat. Hem de HD kalitesi ile. Hadi yan hakem genç, IMF’i, doğalgaz zammını düşünüyor, peki orta hakem? E 4.hakem? Yahu dedem gördü, yedek kulübesinden ilk defa çıktı be adam. Bayram değil, seyran değil, Aragones niye öpmeye geliyor.

Çözüm nedir peki?

Çözümü çok basit, ama söylemiyoruz... Hakem, futbolcu, taraftar, yazar, medya, yönetici, idareci...

Kötüler elenecek arkadaşım. Elenecek ve gidecek bu diyarlardan. El birliği ile gönderilecek. Lamı cimi yok.

Okuyuculardan özür diliyorum, ağır bir yazı oldu, kusura bakmayın.Yazımın sonuna gelirken, yazımda emeği geçen...

Durun! Maçtan bahsetmeyi unuttum!

Aragones-Vederson-Alex-Josico-Kazım-Guiza-David-Emre

Bitti.