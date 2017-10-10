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    Ne ev kaldı ne de bağ

    DIŞ HABERLER
    10.10.2017 - 23:17 | Son Güncelleme:

    ABD’nin California eyaletinde çıkan yangınlarda can kaybı 10’u buldu. Pazar günü başlayan ve hâlâ kontrol altına alınmayan yangınlarda 1500 ev ve işyeri büyük hasar gördü.

    Yetkililer, 20 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini kaydederek, tatil köylerinin tamamen boşaltıldığını söyledi. California Valisi Jerry Brown, “Kuzey California’nın Napa, Sonoma, Butte, Göl, Mendocino, Nevada ve Yuba kentlerinde olağanüstü durum ilan edildi. Günbatımından sonra yağmacılara karşı önlem amaçlı sokağa çıkma yasağı uygulandı” dedi.

    Vali Brown, yangınların kontrol altına alınamadığını, bölgede San Francisco ve Oakland kentlerine sürüklenen kalın siyah dumanların şehirleri tamamen kapladığı dile getirdi. Yüksek hava sıcaklıkları ve kuraklığın etkisiyle 15 ayrı yerde çıkan orman ve çalılık yangınları kısa sürede yayılırken, şarap üretiminin yapıldığı Napa ve Sonoma bölgesindeki bağların da olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

    Etiketler: ABD , orman yangını , gazetehaberleri
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