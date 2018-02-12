Ne demek hâlâ sevgililer gününde planınız yok?

İstanbul İstanbul olalı böyle aşk görmedi diyenlere...

Kıtaların arasında ya da deniz kıyısında... Dünya mutfağından lezzetler ve seçkin içeceklerden oluşan menüler ile şehrin en güzel restoranları ve en şık otelleri kapılarını aşk dolu çiftlere açıyor. Ünlü sanatçıların yer alacağı gala programları ile de bu gecede kadehinizi yeni umutlara ve aşka kaldırabilirsiniz.

İstanbul’daki aşk dolu Sevgililer Günü programlarına göz atmak ve anında rezervasyon yaptırmak için tıkla:

İzmir'in aşkı da meşhur diyenlere...

Müziğinden yemeğine ve konaklamasına kadar sevgilinize ve kendinize gerçekten unutulmaz bir 14 Şubat günü yaşatmak istiyorsanız İzmir’in Sevgililer Günü özel paketleri romantik bir gece için her şeyi hazır kılıyor!

İzmir’deki aşk dolu Sevgililer Günü programlarına göz atmak ve anında rezervasyon yaptırmak için tıkla:

Başkentte, kalbinin başkentine sürpriz yapmak isteyenlere...

Sevgililer Günü deyince akla bir kutu kalpli çikolata veya kırmızı güller geliyor. Peki, bu sene sevgilinize sevgiyle bezenmiş tariflerle hazırlamış menüler ve aşka yazılmış en güzel şarkıların söyleneceği programlarlar sürprizler yapmaya ne dersiniz? Sıkıcı planları bir yana bırakın, hem kendiniz hem de sevgiliniz için bu romantik alternatiflere göz atın.

Ankara’daki aşk dolu Sevgililer Günü programlarına göz atmak ve anında rezervasyon yaptırmak için tıkla:

Aşkı, Uludağ gibi zirvede yaşayan Bursa'nın romantiklerine

Tarihi lezzetleri bugünün aşklarıyla harmanlayan Sevgililer Günü özel menüleri ve canlı müzik eşliğinde gerçekleşecek programlarla, ona olan aşkınızı bir de yükseklerden söyleyebilirsiniz.

Bursa’daki aşk dolu Sevgililer Günü programlarına göz atmak ve anında rezervasyon yaptırmak için tıkla:

Sabah sevdiğinin yanında uyanmak isteyenlere...

İsterseniz şehrinizde isterseniz de olmak istediğiniz şehirde veya ülkede konfor, huzur ve aşk dolu konaklamalar da seçenekleriniz arasında yer alabilir. Yepyeni bir şehrin sokaklarında dolaşmak, taptaze güneşin ışığında uyanmak için bu alternatiflere göz atabilirsiniz.

Türkiye’nin en güzel tatil beldelerindeki aşk dolu Sevgililer Günü programlarına göz atmak ve anında rezervasyon yaptırmak için tıkla: