NBA'de 'İsrail' çatlağı! 'Tepkilere dayanamadılar'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıması sonrası Amerikan basketbol ligi NBA'deki 'All Star' oylamasına İsrail müdahale etti. Online oylamanın yapıldığı vote.nba.com adresinde oy verenin ülkesini işaretlemesi için sunulan karşılıklar arasında 'Filistin-işgal altındaki topraklar' ifadesinin yer almasına İsrailli bakanlar tepki gösterdi.

'TRUMP'IN KARARINA TERS'

Sputnik'in aktardığına göre, Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, NBA Komiseri Adam Silver'a mektup yazarak 'Filistin-işgal altındaki topraklar' ifadesinin kaldırılmasını sağladığını duyurdu.

'İşgal altındaki' yerine sadece 'Filistin toprakları' diye yazan NBA baskılara dayanamadı ve özür diledi.