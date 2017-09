NBA yıldızları Trump'a karşı... 'Seni serseri'

Trump, cumartesi günü Twitter'da yayınladığı mesajında, şampiyonluk ziyareti için Beyaz Saray'a gitmek istemediğini açıklayan Curry için, "Şampiyon bir takım için Beyaz Saray'ı ziyaret etmek büyük onurdur. Görünüşe bakılırsa Stephen Curry tereddüt ediyor. O halde davet geri çekilmiştir" ifadelerini kullandı.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn!

Trump'ın söz konusu Tweet'i

Trump'ın mesajına, Curry'nin 'ezeli' rakibi Lebron James'ten ilginç bir yanıt geldi. James,

Twitter'dan paylaştığı mesajında Trump'ı kastederek, "Seni serseri, Stephen Curry zaten gelmeyeceğini söylemişti. Yani ortada davet falan yok. Beyaz Saray'a ziyaret etmek sen oraya gelene kadar bir onurdu" diye yazdı.

Lebron James'in ABD Başkanına yönelik bu ifadeleri tansiyonun artmasına neden oldu.

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up!