NBA 2K18 işte böyle olacak!

NBA 2K serisi, basketbol oyunları için seneler boyunca standartları belirledi. Aynı durum, bu sene de devam edecek gibi görünüyor. Oyun sitesi Operation Sports'tan Steve Noah, geçen senenin oyunuyla 2K18'de göreceğimiz oyuncu modellerini karşılaştırmak için resimler paylaştı. Aradaki fark, sizin de fark edebileceğiniz gibi çok bariz. Bu sadece bir geliştirme gibi durmuyor; adeta yeni nesil konsol sıçramasını andırıyor.

Oyuncuların görünüşleri, Pixelgun Studio'dan kendi gücünü kendinden alan bir mobil tarama RV'si ile yakalanıyor. Bu, 146 Canon kameradan oluşuyor, yeni kameralar üretildikçe güncelleniyor ve süper yüksek detayda oyuncuların yüzlerini ve dövmelerini çekiyor.





2K takımı ayrıca farklı yüz ifadelerini de yakalamak için özel çaba gösteriyor. Örneğin bir oyuncunun imza bir yüz ifadesi varsa, onu da yakalıyorlar.

NBA 2K18, sadece yüzleri yeniden yapmakla da kalmayacak; vücutları, formaları ve aksesuarları da en baştan ele alacak. Önceki oyunda sadece altı vücut tipi varken, getirilen yeni sistemle bütün oyuncuların kendine has eşsiz bir vücudu olacak.

2K Sports, PS4 Pro ve Xbox One X'in NBA 2K18'i saniyede 60 kare ile 4K ve tam HDR'de çalıştıracağını doğruladı. PS4 ve Xbox One'da ise oyun, FHD 60 fps'de çalışacak.

Oyunun çıkış tarihi 19 Eylül olarak açıklandı.