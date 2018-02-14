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    Nazmi Sinan Mıhçı'dan tek kişilik oyun: 'Bir Yıldız Batıyor'

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 13:31 | Son Güncelleme:

    Bir tiyatrocunun başarı ve şöhretle mücadelesinin anlatıldığı 'Bir Yıldız Batıyor' Şubat ve Mart ayı içerisinde seyirciyle buluşuyor.

    Türkiye'nin ilk uzun metrajlı kukla filmi Rimolar ve Zimolar'da kukla oynatıcılığı ve seslendirme yapmış oyuncu Nazmi Sinan Mıhçı tek kişilik oyunu 'Bir Yıldız Batıyor'da, taşradan İstanbul'a gidip oyunculuğu meslek edinen ve hiç ummadığı bir iş ile şöhreti yakalayan Gökhan Sayın'ın hikayesini anlatıyor. Sayın'ın başarı ve şöhreti yakaladıktan sonra da bunlarla baş etme çabalarını konu edinen oyunda, Mıhçı'ya yer yer kuklası da eşlik ediyor. Zincire Vurulmuş Prometheus'undan beri tiyatro sahnelerinden uzak olan Mıhçı, Maide Hanım'ın Altın Günü ve Sesime Gel'in de aralarında bulunduğu filmlerde,Türk Malı dizisi ve Deli İşi skeç programında rol almış,birçok film, dizi ve reklamda çocuk oyuncu koçluğu görevini üstlenmişti. Mıhçı, bir dönem TRT’nin gezi programı Tatlı Hayat'ın da sunucusuydu. 

    Şubat ve Mart ayı içerisinde 'Bir Yıldız Batıyor'un programı şu şekilde:

    16 Şubat Cuma 20.30 Karaköy 2. Kat
    22 Şubat Perşembe 20.30 Karaköy 2. Kat
    24 Şubat Cumartesi 20.30 Tatavla Sahne
    1 Mart Perşembe 20.30 Karaköy 2. Kat
    7 Mart Çarşamba 20.30 Karaköy 2. Kat
    14 Mart Çarşamba 20.30 Karaköy 2. Kat
    22 Mart Çarşamba 20.30 Karaköy 2. Kat

     

     

    Etiketler: Kitapsanat , Bir yıldız batıyor , Nazmi Sinan Mıhçı
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