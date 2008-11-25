Sende var 2 puan.

Şimdi sen yendin. Medya gazı verdi çünkü.

Etti 5.

Emrah Öner yazıyor

Büyük ihtimalle ilk 15 dakikada Porto 1-0, sonra alırsa 2-1 Fenerbahçe alır.

Kısacası 3-0 olmaz.

İkili averaj iptal.

Arsenal asılmaz, 0-0 biter Kyiv maçı.

Pazar Chelsea maçı var, Nasri ile Diaby de yok.

Hadi Arsenal gol atsın, ama yenilmez, 1-1 plase.

Arsenal 9, Porto 6, Kyiv 6, sen 5.

Son hafta..

Porto – Arsenal, Kyiv – Fenerbahçe...

Porto asılsa da Arsenal yenilmez.

Sen de gittin yendin eksi bilmem kaç derece de Kyiv’i.

Arsenal 10, Fenerbahçe 8, Porto 7, Kyiv 6

Yahu kaç kere söyleyeceğim? İn aşağı!

Ne işin var senin çeyrek finalde!

Kadıköy’de UEFA finali var..

Bağdat Caddesi var.

Nazlı’nın yeri var.

Rambo var.

Metrobüs var.

Undo yap.

Arsenal yendi Kyiv’i..Sen Porto maçına çıkmana gerek yok, kesin yendin çünkü.Medya öyle diyor.

Arsenal 11, Porto 6, Kanarya 5, Kyiv 5.

Son hafta...

Porto Arsenal’i yendi yendi. Ne ala! Sen yanlışıkla yensen de berabere de bitirsen UEFA’dasın.

Porto berabere bitti veya yenildi, o zaman hemen Maldonado, Selçuk, Uğur Boral, Edu bunlara benzeyen kim varsa hemen oyundan al.

Neme lazım, gol mol atarlar.

Ne hatırladım...Bir maç vardı. 10 sene evvel, Efes veya Tofaş Avrupa kupası maçı.

İlk maçı 10 farkla almışız.. Rövanş maçı oynanıyor. 1 saniye kalmış, 1 farkla yeniliyoruz. Bizimkiler faul atışı kullanıyorlar. Dışarı atsa tur atlayacak.

Çuf!

Attı seninki.

Maç uzadı.

Babaannem ayağa kalktı, bana döndü...

“Azaları kopasıca!”

TV’yi kapadı...