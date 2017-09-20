Nazlı Ilıcak'ın oğlu: Ah be anne, Nagehan'a bu yapılır mı?

FETÖ'nün medya yapılanmasında olduğu iddiasıyla tutuklanan Nazlı Ilıcak savunmasında, kendisi hakkında "Tahliye edilmeli" diyen Nagehan Alçı'nın Bank Asya'dan çektiği kredi ile aldığı villayı örnek göstermişti. Ilıcak, "Ben Bank Asya'dan krediyle villa mı aldım? Menfaat peşindekiler hapiste değil. Ben hiçbir zaman menfaat peşinde olmadım. Benim darbeyi önceden bildiğimi, darbeye nasıl zemin hazırladığımı, niçin darbe yapmak isteyebileceğimi de kanıtlamak zorundasınız. 3 ay önce sizi suçsuzluğuma ikna edebildiğimi sanmıştım. Ama somut delil var diyerek tahliye etmediniz. Ancak bu somut delilleri sunmadınız. Benim darbeye teşebbüs ettiğimin somut delilleri ne olabilir diye üç aydır düşünüyorum" demişti.

Nazıl Ilıcak'ın bu sözleriyle ilgili oğlu Mehmet Ilıcak'tan açıklama geldi. Medya Radar'dan Alev Gürsoy Cinmen'in "Nagehan Alçı, annenizi korudu yazısında, hatta tahliye çağrısında bulundu ama bugün Nazlı Hanım hâkim karşısında ifadesinde sanırım onu işaret ederek Bank Asya üzerinden epey bir göndermede bulundu?" sorusunu Mehmet Ali Ilıcak şöyle yanıtladı: "Nagehan benim yakın dostum. Bu sözleri okuduktan sonra kardeşimi aradım çünkü o duruşmada ve takip ediyordu, arayıp sordum. Nagehan kendi camiasından tepki çekme pahasına risk alıp annemin tutuksuz yargılanması gerektiğini yazdı. Ailece kendisine teşekkür ediyoruz. Annem maalesef savunması esnasında isim vermeden dahi olsa Nagehan’ı rencide edecek bir cümle kurdu. Bu bizi çok üzdü. Bir tarafta hapis yatan annemiz, bir tarafta sürekli hatalarını düzeltmeye çalışmak arasında sıkışıp kalıyoruz. Bu da Aslı'yı (kız kardeşi) ve beni çok üzüyor. Nagehan’ın da hakkını yemeyelim gayet güzel bir duruş gösterdi ve korudu onu yani."