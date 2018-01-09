Nazım Hikmet'in döneminde sanat

15 Ocak, Pazartesi günü saat 10.00’da Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Büyük Toplantı Salonu’nda başlayacak olan ve üç oturum halinde tüm gün sürecek konferansta, 1920’lerden 1950’lere uzanan süreçte var olan sanatsal akımlar, karşı akımlar, muhalif hareketler ve resmi söylemler değerlendirilecek.

Konferans, Nâzım Hikmet’i sadece kendi eserleri üzerinden değil, aktif olduğu dönemdeki sanatsal ve tarihsel bağlam içinde düşünebilmeyi ve bu çerçevede edebiyat, resim, heykel, mimari, fotoğraf ve sinema üzerinden eleştirel bir tartışma zemini yaratabilmeyi amaçlıyor.

Hakkı Başgüney’in Nâzım’ın edebiyattaki etkisini ele alacağı sunumla saat 10:00’da başlacak olan birinci oturum, söz konusu dönemde mimari ve sinema alanlarında yaşanan gelişmeleri inceleyecek olan Elvan Altan ve Özde Çeliktemel-Thomen’in sunumlarıyla devam edecek.

Öğleden sonraki ikinci oturum, Ahmet Gürata’nın sinema ve ulusal kimlik ilişkisini ele aldığı konuşmasıyla başlayacak. Senaryosunu Nâzım Hikmet ve Kenan Orkan’ın yazdığı Barbaros Hayrettin Paşa (1951) adlı filmin gösteriminin ardından Özde Çeliktemel-Thomen, Ahmet Ersoy ve Ahmet Gürata’nın film hakkında tartışacakları bir panelle konferans sona erecek.