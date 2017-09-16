‘Naziler meclise girecek’ korkusu

SEÇİMLERE bir hafta kala yapılan anket sonuçları korkutucu. Anketlere göre giderek aşırı sağa kayan yabancı ve İslam karşıtı parti AfD’nin meclise gireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Seçim kampanyasının ilk başlarında yıldızı söndüğü sanılan ve anketlerde oyları düşen AfD, özellikle Almanya’nın Doğu eyaletlerinde aşırı sağ söylemlerle oylarını artırıyor. AfD’nin oyları artarken, diğer yerleşik partiler oy kaybediyor. AfD, Hür Demokrat Parti (FDP) ile üçüncülüğe yarışıyor. Bazı anketlere göre ikisinin oyları yüzde 10’da seyrederken, bazılarında AfD önde gidiyor. Ancak AfD’nin oylarının anketlerden çok daha yüksek çıkmasından korkuluyor. Bir çok seçmen aşırı sağ görünmemek için rengini belli etmiyor ve anketlerde AfD seçmeni olarak görünmek istemiyor.

Sigmar Gabriel

KORKUTAN GELİŞME

Yerleşik siyasi partiler karşılıklı birbirlerini eleştirirken, AfD’nin sessiz yükselişi Almanya’yı derin düşündürüyor. Siyasi partiler bu tehlikeli yükselişe karşı, geç de olsa, AfD’ye yüklenmeye başladı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Halle’deki seçim mitingine üzerlerinde AfD tişörtlü yüz kadar militan neonazinin geldiğini anlatarak, “Aramızda polis kordonu olduğu için sevindim. Ben bugüne kadar hiç böyle bir agresif seçim kampanyası yaşamadım. Radikalleşme çok yüksek. Meclis açıldığında 1945’ten sonra ilk kez mecliste kürsüye gerçek naziler çıkacak” dedi.

Gabriel, Almanya’da artan radikalleşmeden AfD’yi sorumlu tuttu. Doğu’daki Thüringen Eyaleti istihbarat teşkilatı da AfD’nin giderek, radikalleştiği görüşünde. Siyasi yetkililer arasında AfD’nin istihbarat teşkilatı tarafından takibe alınması talepleri giderek artıyor.

AŞIRI SAĞCILAR NEDEN YÜKSELİYOR

AfD’nin oylarının artışında, Türkiye’nin seçim malzemesi yapılmasının da payı var. Türkiye’ye karşı sert eleştiriler, AfD’nin işine yarıyor. Bunun yanında AfD, neonazilerin oylarını almak için söylemlerini sertleştirdi. AfD’nin başadayı Alexander Gauland, Uyum Bakanı Aydan Özoğuz hakkında “Anadolu’da imha edeceğiz” sözünden sonra, bu sefer de Almanya’nın nazi geçmişinin üzerine artık bir çizgi çekilmesini talep etti ve Fransızlar, İngilizler nasıl kendi imparator ve krallarıyla gurur duyuyorsa, “Bizim de Alman askerlerinin iki dünya savaşındaki başarılarından gurur duymak hakkımız” dedi.