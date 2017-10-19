‘Nazi işbirlikçisi’ 100 yaşında öldü  

HAYATI boyunca 140 filmde rol alan Darrieux’un Fransa’yı işgal eden Nazilerin Propaganda Bakanı Joseph Goebbels’in Nazi propagandası için kurdurttuğu stüdyonun filmlerinde yer alması büyük tepkilere neden olmuştu. Darrieux, daha sonra, Nazilerin elinde bulunan diplomat eşi Porfirio Rubirosa’yı kurtarmak için Nazi filmlerinde oynadığını açıklamıştı.

Darrieux eşi serbest bırakıldıktan sonra bu stüdyo ile çalışmaya son vermiş ve sahte kimlikle yaşamaya başlamıştı. Son yıllara kadar filmlerde rol almaya devam eden Darrieux, İkinci Dünya Savaşı sonrasında da bu savaşı anlatan Fransız filmlerinde oynamıştı.