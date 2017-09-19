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    Nazi bandı takınca feci dayak yedi

    Hürriyet Haber
    19.09.2017 - 11:07 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 11:10

    ABD’nin Seattle eyaletinde Nazilerin svastika işareti şeklindeki kol bandıyla gezen bir adam siyahi bir genci otobüste ırkçı ifadelerle taciz etmeye başlayınca dayak yedi. Nazi destekçisi adamın dayak videosu sosyal medyada on binlerce kez paylaşıldı.

    Nazi kol bandıyla dolaşan ABD'li bir adam toplu taşıma aracında siyahi vatandaşları aşağılamaya başladı. 

    Toplu taşımada başladığı tartışmayı yoldada sürdüren aşırı sağcı adam siyahi biriyle tartışmaya başladı. Kameralara yansıyan olayda siyahi bir gencin ırkçı ifadeler kullanan Nazi destekçisi adama sert bir yumruk attığı görülüyor. 

    Nazi bandı takınca feci dayak yedi

    Nazi destekçisi adamın kimliği açıklanmazken, dayak yiyen adamın videosu sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. 

    Seattle polisinin adamla ilgili ihbar aldığı ve duruma müdahale ettiği aktarıldı. Polisin yaşanan kavgadan 5 dakika sonra olay yerine vardığı ve Nazi destekçisi adamı yerde yatarken bulduğu aktarıldı. 

    Etiketler: ABD , seattle , Nazi
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