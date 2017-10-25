Israrcı: ‘O mumyalar uzaylılara ait’

Mumyaları yakından inceleyen Dr. Edson Vivanco, bu iddianın bir komplo teorisi olmadığını ve mumyalanan bedenlerin uzaylılara ait olabileceğini savundu.

Araştırma ekibinde yer alan Dr. Vivanco, ellerinde ve ayaklarında 3 parmak bulunan bu mumyalanmış bedenlerin, Peru’nun Nazca bölgesinde bir mağarada bulunduğunu aktardı.



Araştırma ekibinden Dr. Edson Vivanco

Mumyalar üzerinde yapılan bazı DNA testleri, bedenlerin yüzde 100 insan türüne ait olduğunu kanıtlasa da bazıları bu tespitin yapılamadığı belirtiliyor. Aynı zamanda bir kemik uzmanı olan Dr. Vivanco, bedenlerin dünya dışı canlılara ait olabileceği konusunda ısrarcı.

Britanyalı ufolojist Steve Meera, filme aldığı yeni belgeseli için Dr. Vivanco ile röportaj yapmak üzere Peru’ya gitmiş. Dr. Vivanco röportajında özetle şöyle konuşuyor: “Bulunanların gerçek mi sahte mi olduğunu belirlemek üzere tıbbi tavsiyem için beni araştırma ekibine davet ettiler. Bedenlerin gerçek olduğunu gösteren birçok bulgu var. Bu şekilde bir kafatası yaratmak oldukça zor bir iş. Örneğin, kafatasının iç yapısına baktığımızda çeper bağlantıları, artkafa gibi bunun gerçek bir kafatası olduğunu kanıtlayan anotomik özellikler göze çarpıyor. İlk izlenim olarak, ellerde 5 parmak kemiği yer alırken 3 parmak olmasını garip buldum.”

Ekibin yayınladığı x-ray görüntülerini inceleyen bağımsız araştırmacılar ise bu yapının birçok insandan alınmış kemiklerden oluşturulduğunu öne sürüyor.

Ancak Dr. Vivanco sözlerine şöyle devam ediyor: “5 kemiğe karşılık 3 parmak. Bu ilgimizi çekti ve sahte de gerçek de olsa konuyu araştırmaya devam edeceğiz. Sonucu ne olursa olsun bunu araştırmak önemli. Ancak tomografi testlerinde herhangi bir modifikasyon (değiştirme) izine rastlamadık.”

“Araştırmayla ilgili birkaç hipotez var. İlki, bu bedenlerin bilimin henüz keşfetmediği benzersiz biyolojik bir yapıya ait olduğu. İkincisi, bu bedenlerin insan eliyle toplama bir yapı olduğu. Ancak ikinci durumda bunları kimin yaptığını öğrenmemiz gerekir. Bunu yapan kişi ya da kişilerin suç işlediği söylenebilir ve bu bir ceza gerektirir.”

Dr. Vivanco sözlerini şöyle sonlandırıyor: “Benim kişisel görüşüm, mumyaların gerçek olduğu yönünde. Ancak bu benim şahsi fikrim ve gerçek bana bağlı bir şey değil.”

Ağustos ayında Peru’nun başkenti Lima’da gerçekleştirilen ‘Mumya Çalışmaları üzerine Dünya Kongresi’nde, bulunanların sahte olduğuna kanaat getirilmişti.



500 metrelik dev ok Pasifik Okyanusu’nu gösteriyor. Bu ise büyük depremden sonra Nazcalıların göç ettiği yönü işaret ediyor.

Peru’nun güneyinde yer alan Nazca bölgesinin, adını İnka öncesi bir uygarlıktan aldığı düşünülüyor. Yaklaşık 2800 yıl önce doğduğu sanılan bu uygarlık, günümüzde ‘Nazca Çizgileri’ adı verilen dev kaya çizimleriyle tanınıyor. Mumyalama tekniğine sahip bu uygarlığa ait olduğu düşünülen birçok ilginç kafatası keşfedilmişti. Alın kısmından sonraki bölümü çok sıkı bir şekilde bağlayarak uzun ince bir kafatası oluşturmaya çalışan bu uygarlığın, bu biçmi başka uygarlıklardan görüp taklit ettikleri ya da öğrendikleri düşünülüyor. Daha güçlü zihinsel aktivitelerin daha büyük kafataslarında gerçekleşeceği ise günümüz bilim dünyasında geniş kabul görüyor.