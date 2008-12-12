Nazar değmez inşallah

Gökmen Avcı yazıyor

Bu sezonun belki de en iyi oyuncusu KEWELL. Kanatlarda oynatıldığında etkisiz kalsa da, ceza alanına ortadan yaklaştığında tehlikeli oluyor. Ceza alanı çevresinde buluştuğu topları nasıl değerlendirdiğini herkes iyi biliyor. Bu maç neyse de, derbide inşallah aramayız.

Şimdi yazacaklarımın KATTİYETLE KEWELL’ın SAKATLIĞI İLE İLGİSİ YOKTUR. Bunu baştan belirteyim. Bundan önceki sezonları hatırlarsak, YABANCI OYUNCULARDA, BEKLENMEYEN SAKATLIKLAR ve GEREKSİZ GÖRÜLEN KARTLAR neticesinde, NOEL TATİLİNE erken girme uyanıklığı görülmekte idi. Bakalım bu hafta benzer olaylara rastlayacak mıyız?

GALATASARAY için saha tanıdık. Seyirci tanıdık. Rakip Teknik Direktör deseniz, O da tanıdık. BURSASPOR’un Eski Teknik Direktörü Samet AYBABA. Onunla BURSASPOR, 6. haftada GALATASARAY’ı 2-1’lik skorla yenerek puanını 15’e yükseltiyordu. Bu galibiyet BURSASPOR’a hiç yaramadı. Sonraki 8 maçta 4 puan toplayabildi. Bu arada Samet AYBABA’da BURSASPOR’dan ayrılıp, GENÇLERBİRLİĞİ’ne geldi.

Sadece KEWELL eksik değil. AYHAN, SABRİ, ÜMİT KARAN’da yok. Sahaya çıkan kadroya bakılınca, bir eksiklik görülmüyor. Geniş ve iyi kadronun yararı bu olsa gerek.

Her iki takımda açık bir oyunla karşılaşmaya başlıyordu. GALATASARAY’da LINCOLN ve BAROS iyi paslaşıyorlar. Sağ kanatta BARIŞ geriye dönmekte zorlanıyor ve ağır kalıyor. Bir GENÇLERBİRLİĞİ atağında, MIERA BURHAN’ı kaçırıyordu ama, BURHAN çok kötü bir vuruşla topu dışarı attı. MIERA baktı ki olmuyor, bu sefer daha müsait bir pozisyonda, BURHAN’a güzel bir asist yaptı. Skor 1-0. BURHAN’ın golünün GALATASARAY için BUHRAN’a dönüşmesini LINCOLN’un golü önlüyordu. İyi paslaşmaların ardından, golün asistini BAROS yapıyordu. Bu golle GENÇLERBİRLİĞİ, iyice geriye yaslanmaya başladı. 35. dakikada SERVET ve MIERA orta çizgiye kadar çıkmışlardı. DE SANCTIS koskoca yarı sahada tek başına kalmıştı. Bu yüklenme neticesini de verdi. Bu sefer MUHTEŞEM İKİLİ’den golü BAROS atarken, asist LINCOLN’den geliyordu. Bitmedi. Bu sefer de, maçta ortalarda fazla görülmeyen NONDA – ARDA İKİLİSİ’nin golü geliyordu.3-1.

İlk yarı ne vardı derseniz. Güzel bir oyun ve bol gol.

İkinci yarı da futbol açısından iyi başladı. LINCOLN güzel hareketlere devam etti. Bir topuda direkten döndü. Bu haftada PIERO ALETİ’ne iş düşecek. Bu yarı ARDA’da oyuna biraz daha fazla katıldı. GENÇLERBİRLİĞİ etkili ataklar geliştirse de, başlarda kötü vuruşlarla GALATASARAY’ı sıkıntıya sokamadı. Ama 75. dakikadan sonra ise, iyi vuruşları DE SANCTIS önlüyordu.

Son zamanlarda seyrettiğim en hareketli ve bol pozisyonlu karşılaşma bu idi. Bunda her iki takımında oynadığı pozitif futbol ve oyunu çirkinleştirmeyen futbolcuların payı vardı. 89. dakikada bile GENÇLERBİRLİĞİ ikinci golünü arıyordu.

Hakem derseniz, İYİ idi.

GALATASARAY’ın haftaya önemli bir maçı var. Ne diyelim. Son maçlardaki oynadığı oyuna ve formda futbolcularına NAZAR DEĞMESİN...