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Nazar boncuğu emojisi geliyor

Hürriyet Haber
08.02.2018 - 10:15 | Son Güncelleme:

Teknoloji meraklılarının uzun zamandan beri beklediği nazar boncuğu emojisi sonunda geliyor.

Kullanıcıları uzun zaman beri merakla beklediği ve uğruna internette kampanya başlattıkları nazar boncuğu emojisi sonunda klavyelerdeki yerini alıyor. Emojileri belirleyen konsorsiyum 'Unicode'tan yapılan açıklamaya göre 2018 yılı için klavyelere nazar boncuğu eklenecek.

Nazar boncuğu emojisi geliyorAçıklamada, "Türkiye'de kullanılan bir simge. Göz şeklinde olan bir simge olan nazar boncuğunun şeytana karşı koruyor. Genellikle mavi cam üzerine beyaz ve koyu mavi nokta konuluyor" denildi.

Nazar boncuğu emojisi yayınlandıktan sonra akıllı telefon ve tabletlerin işletim sistemlerini güncelleyerek kullanılmaya başlanabilecek. Bu emoji iOS ve Android işletim sistemlerinde yer alacak.

Ayrıca 2018'de 157 yeni emojinin klavyeler üzerinde yer alması bekleniyor.

 

Etiketler: emoji , nazar boncugu , ios , android
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