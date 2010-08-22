Nazar Boncuğu

Girdiği sayısız gol pozisyonu vardı. Cılız ve etkisiz ataklarla geldi rakip kartalın üstüne. Girdikleri pozisyonlardan da 2 tanesini gole çevirdiler. Daha da atabilirlerdi belki ama, Beşiktaş' da ilk dakikada yakaladığı pozisyonu gole çevirse çok farklı bir maç olurdu.



İ.B.Belediye Spor oyunu oynamaktan çok, oynatmamak adına çıkmıştı maça. Artık değişim zamanı. Abdullah Avcı bu kadar senedir bu takımın başında ve bu takım halen çok renksiz futbol oynamakta. Amacı sadece ligde kalmak olan takımlarla Türk futbolu nereye gidebilir.

Güzel futbol izlemek hepimizin hakkı. Lige yeni yükselen takımlar bile İ.B.B. Spor' dan kat kat güzel futbol oynuyorlar. Kazandıklarından dolayı tebrik ediyorum, her ne kadar futbolu kötüleştirselerde.



Diğer kulüplerin köşe yazarları kötü oynadıkları maçtan sonra yazılarına sabır diye başlıyorlar. Dün bu takım yenilmesine rağmen asla kötü oynamadı. Ben inanıyorum ki, Beşiktaş bu sene şampiyonluğun en güçlü ve tek adayıdır.



Bu takıma güvenim tam. Herşey yolunda fakat bazı şeyler halen oturmadı. Ferrari dün akşam görüldü ki kademe hatası yapıyor ve gerçekten çok ağır. Hoca özellikle forvetsiz başladı maça. Sanırım kulübün açıklamalarına kızdı. Forvetsiz görsün başkan bu takımı dedi ve 3 puandan etti kartalı. Ben bunu bilerek yaptı kanısındayım. Kesinlikle Beşiktaş Robinho olmazsa bile iyi bir forvet transferi yapacaktır.



Dün izlediğim Quaresma ve Üzülmez ikilisi muhteşem oynadılar. Üzülmez bu yaşına kadar yapmadığı ortaları yaptı dün akşam. Hatta bir pozisyonda yaptığı ortadan sonra kaçan gole, ben daha ne yapayım dercesine haraket yaptı elleriyle. İlerlemiş yaşına rağmen sergilediği oyun takdire şayandı. Helal olsun kaptan.



Belki alternatifi yok belki de hoca ona çok güveniyor ama halen çok kötü oynuyor. Erhan Güven' den bahsediyorum. Onun bölgesinden geldi ilk gol. Ferrari kapatmaya çalıştı ama ağır kaldı. İyide Erhan neredeydi o pozisyonda. Ekrem Dağ varken Erhan' ı 18 kişilik kadroya bile almam. Toramanın dönüşü ile sanırım bizlerde derin bir nefes alacağız.



Böyle bir maçta Beşiktaş nazara geldi. Eee ne derler gözü olanın ....