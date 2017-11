Naz Osmanoğlu kimdir?

Nazım Ziyaeddin Nazım Osmanoğlu (d. 24 Eylül 1985), Profesyonel olarak Naz Osmanoğlu adını kullanmaktadır. V. Mehmed Reşad'ın soyundan gelir. Babası Türk, annesi İngiliz'dir.

32 yaşındaki Naz Osmanoğlu, hanedan ailesinden Mehmed Ziyaeddin Efendi’nin (1947) oğlu. 5. Mehmed Reşad’ın soyundan geliyorlar. 5. Mehmed, Osmanlı İmparatorluğu’nun 35’inci sultanı, Tanzimat Fermanı’nı ilan ettiren Abdülmecid’in yaş sırasına göre üçüncü oğlu ve 2. Mahmud’un torunu.

2009 yılındaki "Amused Moose Laugh-off" komedi yarışmasının birincisi, yine aynı yıl gerçekleştirilen "So You Think You're Funny" adlı komedi yarışmasının ikincisi olmuştur. Skeç üçlüsü "WitTank"in üyesidir. Ayrıca solo stand-up gösteriler yapan komedyen, düzenli olarak Edinburgh Festivali'nde de sahne almaktadır.

Babası Kahire'de dünyaya gelen Şehzade Mehmed Ziyaeddin Efendi'dir. Ailesi Ziyaeddin ismini Sultan Reşad’ın büyük oğlu Şehzade Mehmed Ziyaeddin Efendi'den alır. Çocukluğu Ürdün ve Dubai'de geçti. Daha sonra İngiltere'de yatılı okudu. Durham Üniversitesi, İngiliz Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.