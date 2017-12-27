Naylon poşet parayla satılacak

Yönetmenliğin, 1 Ocak 2018’de yürürlüğe girmesiyle 1 Ocak 2019’dan itibaren plastik poşetlerin satış noktalarında kullanıcılara ücreti karşılığı verilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Düzenlemeyle, ülke genelinde 31 Aralık 2019’a kadar kişi başı yıllık plastik torba kullanımının 90’ı, 31 Aralık 2025’e kadar ise 40’ı aşmayacak şekilde azaltılması esas alındı.

Bu kapsamda plastik torbalar, 1 Ocak 2019’dan itibaren mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dahil satış noktalarında ücretsiz verilmeyecek, bir promosyona veya kampanyaya da dahil edilemeyecek.