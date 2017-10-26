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    NATO'dan Türkiye'ye S-400 tehdidi

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 13:15 | Son Güncelleme:

    NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel, Türkiye'nin S-400 alma kararı hakkında 'kararda bağımsızlar ama söz konusu adımın gerekli sonuçları olabilir' ifadesini kullandı.

    NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’nin Rusya’dan almayı planladığı S-400 savunma sistemiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

    "SONUÇLARI OLUR"

    Askeri kaynaklı haberleriyle bilinen Janes's Defence Weekly haber sitesinin aktardığına göre NATO Askeri Komitesi Başkanı Pavel, Türkiye’nin NATO savunma sistemine entegre edilmeyen söz konusu alımının ‘sonuçları’ olacağını söyledi.

    Çek General Petr Pavel, konuyla ilgili açıklamasında, “Egemenlik ilkeleri elbette savunma ekipmanlarının alımında da geçerli. Ama ülkeler her ne kadar karar vermede bağımsız olsalar da aldıkları kararın sonuçlarına da katlanmak konusunda da bağımsızlar.“ dedi.

    NATOdan Türkiyeye S-400 tehdidi

    Janes's Defence Weekly haber sitesi "Türkiye'nin muhtemele S-400 satın alımı NATO ile uyumlu değil" ifadesini haberin başlığında kullandı. 

     

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    Etiketler: abd , Son dakika
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