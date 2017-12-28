NATO’dan S-400 yorumu: Karar Türkiye’nin

Hürriyet’in konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan bir NATO yetkilisi, “Hangi askeri ekipmanları alacaklarına karar verecek olanlar üye ülkelerdir. NATO için önemli olan müttefiklerin aldıkları ekipmanın birlikte işletilebilmesidir. Silahlı güçlerimizin birlikte çalışabilirliği operasyonlarımızın ve misyonlarımızın yürütülmesi için NATO açısından esastır” dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de gerek daha önce Türk yetkililerle yaptığı temaslarda gerekse kamuya yönelik açıklamalarda benzer doğrultuda mesajlar vermişti.

Satışın gerçekleşmesi halinde bu NATO açısından bir ilk olacak. Bunun nedeni ise şu anda bu sistemleri kullanan herhangi bir NATO ülkesinin bulunmaması.

ÇEKİNCELER VAR

Askeri ekipman alımları konusunda karar Türkiye’ye ait olsa da tercihin Rusya’dan yana yapılması bazı kaygıları da beraberinde getiriyor. S-400’lerin NATO’nun hava savunma sistemiyle entegre şekilde işletilebilmesi söz konusu değil. S-400’lerin sağlayacağı koruma NATO sistemine oranla oldukça kısıtlı kalacak. Türkiye, bu sistemlerini alsa bile NATO’yla uyumlu sistemlere kapıyı kapatmadığını İttifak’a resmen iletmiş durumda.

Türk topraklarında Rus hava savunma sistemlerinin bulunmasının Türkiye’de konuşlandırılmış ya da faaliyette bulunan ittifak unsurları açısından sorun yaratacağı endişesi de belli bir süredir yüksek sesle dile getiriliyor.

ÜRETİCİ ABD’NİN LİSTESİNDE

NATO’nun en önemli üyesi ABD açısından ‘sıkıntı’ düzeyi biraz daha yüksek. S-400’lerin üreticisi olan firma ABD’nin yaptırım listesinde yer alıyor. Türkiye’nin S-400 alması Washington’un Rusya’ya uyguladığı yaptırımların da delinmesi anlamına gelecek.

S-400’ler, Türkiye’nin parçası olduğu ileri teknoloji ürünü F-35 savaş uçağı ortak projesi açısından da sakıncalı olarak değerlendiriliyor. Bunun nedeni ise S-400’lerin bu uçaklara ilişkin hassas verilere ulaşma riskinin bulunması.

Şimdiye kadar satış gerçekleşmediği için tartışmalar da belli bir düzeyde kalmıştı ancak satış aşamasından sonra NATO içi tartışmalarda farklı bir boyuta geçilme ihtimali bulunuyor.