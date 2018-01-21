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    NATO’dan Afrin Harekatı ile ilgili ilk açıklama

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    21.01.2018 - 15:03 | Son Güncelleme:

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu’na ilişkin açıklama yapan üst düzey bir NATO yetkilisi, “Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır” mesajı verdi.

    NATO’dan Afrin Harekatı ile ilgili ilk açıklamaTürkiye’nin istikrarsız bir bölgede bulunduğuna ve terörden belirgin şekilde acı çektiğine dikkat çekilen açıklamada, kendini savunma hakkı ön plana çıkarıldı, ‘bu yapılırken orantılı ve ölçülü şekilde hareket edilmesinin’ önemine dikkat çekildi.

    NATO yetkilisi tarafından yapılan açıklamada Türkiye’nin operasyon konusunda NATO üyesi ülkeleri bilgilendirdiği belirtildi.

    NATO yetkilisi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de Türk yetkililerle düzenli temas halinde olduğuna dikkat çekti.

    Stoltenberg, geçen salı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

    NATO’nun Suriye’de sahada olmadığını vurgulayan NATO yetkilisi, “Küresel Koalisyon’un üyeleri olarak odakta ortak düşmanımız olan DEAŞ’ın yenilmesi bulunuyor” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: afrin harekatı , Zeytin Dalı Harekatı
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