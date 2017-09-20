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    ABD'de gergin toplantı! FETÖ'cü isim içeri alınınca salon bir anda boşaldı

    AA
    20.09.2017 - 08:27 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 08:34

    ABD'de yapılan NATO toplantısında FETÖ zanlısının davetli olmadığı halde alınması Türk delegasyonunun tepkisine yol açtı. FETÖ mensubu Çelik, Türkiye'nin itirazlarının ardından katılımcı ülke vekillerinin tamamın toplantıyı terk etmesiyle boş salonda kaldı.

    ABD'de gerçekleştirilen NATO Parlamenterler Asamblesi (PA) toplantısına davetli olmamasına rağmen Middle East Forum (Ortadoğu Forumu) Başkanı Daniel Pipes tarafından içeri alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Emre Çelik, Türkiye'nin itirazlarının ardından katılımcı ülke vekillerinin tamamının salondan ayrılmasıyla protesto edildi.

    NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

    Çonkar, ABD'nin Philadelphia eyaletinde gerçekleşen söz konusu toplantıya Türkiye'den kendisinin yanı sıra Delegasyon Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve Ankara Milletvekili Ertan Aydın'ın katıldığını bildirdi.

    TÜRKİYE'NİN İTİRAZIYLA PROGRAMDAN ÇIKARILDI 

    Olayın arka planına ilişkin değerlendirmesinde Çonkar, şunları kaydetti:
    "NATO PA Güvenliğin Sivil Boyutu Komisyonunun Demokratik Yönetim Alt Komisyonu ile Siyasi Komisyonun Transatlantik İlişkiler Alt Komisyonu ortak toplantısının 18-22 Eylül tarihlerinde Philadelphia ve Carlisle'da gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Söz konusu toplantının taslak programı tarafımıza iletildiğinde programda Türkiye düşmanı Middle East Forum Başkanı Daniel Pipes ile FETÖ mensubu Emre Çelik'in (Rumi Forum Başkanı) olduğunu tespit etmiş, bunun üzerine hemen girişimlerde bulunarak NATO PA Başkanı Sayın Paolo Alli'ye bir mektup yazarak durumun kabul edilemez olduğunu, FETÖ mensubu şahsın bir NATO PA toplantısında yer alamayacağını ifade etmiştik."

    Çonkar, NATO PA Başkanı Alli'nin, Emre Çelik konusunda Türk tarafına hak verdiğini ve bu FETÖ mensubunun programdan çıkarıldığını belirtti.

    "Türk Delegasyonu olarak Middle East Forumda Daniel Pipes'ın katılımı ile yapılacak panellerde ülkemiz aleyhinde sarf edilebilecek ifadeleri cevapsız bırakmamak amacıyla toplantıya katılmaya karar verdik." ifadesini kullanan Çonkar, geçen pazartesi günü NATO ülkelerinden (Türkiye, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Yunanistan) ve NATO ortaklarından (Gürcistan ve Sırbistan) 26 milletvekilinin katılımıyla ilgili toplantının başladığını aktardı.

    PİPES KARARIN AKSİNE DAVRANDI

    Emre Çelik'in programdan çıkarılmasına rağmen Middle East Forumda dün gerçekleştirilen toplantının son bölümünde Pipes'ın bu kişiyi salona davet ettiğini aktaran Çonkar, şu bilgileri paylaştı:

    "Bunun üzerine heyetimiz durumun kabul edilemeyeceğini belirterek toplantı salonunu terk etmek istemiştir. Heyet Başkanı Sayın Lord Jopling de bu emrivakinin daha önce varılan mutabakata uymadığını, söz konusu şahsın toplantıya katılmayacağının garanti edildiğini belirterek heyet olarak bunu kabul etmeyeceklerini ifade etmiştir. Daniel Pipes, FETÖ mensubu şahsın her durumda konuşacağını belirtmesi üzerine delegasyonumuz salonu terk etmiş, NATO PA üyeleri de müttefik dayanışması sergileyerek delegasyonumuzla birlikte salonu terk etmiştir ve Türk heyetine tam destek vermiştir. Tek bir milletvekili dahi salonda kalmamıştır. FETÖ mensubu şahıs konuşmasını planladığı gibi NATO parlamenterlerine değil boş sandalyelere ve duvarlara yapmıştır."

    Etiketler: FETÖ , ABD , Emre Çelik
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