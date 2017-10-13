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    NATO: Oturun ve çözüm üretin

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    13.10.2017 - 23:38 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE ile ABD arasında yaşanan vize gerginliğine NATO’dan ‘Çözüm üretin’ mesajı geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransız Haber Ajansı’na (AFP) yaptığı açıklamada, “ABD ve Türkiye’ye oturup çözüm bulmalarını ısrarla tavsiye ediyorum çünkü özellikle o bölgede birlikte yakın çalışabilmemiz ittifak için önemli ve Türkiye terörle mücadelemizde kilit. Her zaman yardım etmeye hazırız ancak doğrudan temaslar olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Türkiye ve ABD birbiriyle konuşuyor ve bazı tartışma konularını ele alıyor” dedi.

    Almanya ile Türkiye arasında Alman parlamenterlerin İncirlik ve Konya üslerine girişleri konusunda yaşanan krizde uzunca bir süre devreye girmeyen NATO, konu çıkmaza girince sorunun aşılmasına yardımcı olmuştu.

    Etiketler: ABD , gazetehaberleri
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