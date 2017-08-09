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    'NATO, Konya krizi için arabuluculuk yaptı'

    AA
    09 Ağustos 2017 - 12:05Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 12:05

    NATO, Türkiye ile Almanya arasında gerginliğe yol açan, Konya'daki NATO üssünün Alman milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesi için arabuluculuk yaptı.

    Bir üst düzey NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Alman milletvekillerinin Konya hava üssünü NATO çerçevesinde ziyaret etmesini kolaylaştırmak için Türk ve Alman yetkililerle çalışıyor." dedi.

    Yetkili, Gottemoeller'in girişimlerinin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yaptığı görüşmelerle başlayan sürecin devamı olduğunu ifade etti.

    "KONYA ÜSSÜ NATO İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP"

    Türk ve Alman yetkililerin 8 Eylül'de bir ziyaret gerçekleşebileceği konusunda anlaşmaya vardığını, konuya ilişkin gelecekte atılacak adımlar üzerinde görüşmeler yürütüldüğünü kaydeden yetkili, Konya üssünün Türkiye'ye destek ve NATO'nun DEAŞ ile mücadele operasyonlarında "hayati öneme sahip" olduğunu vurguladı.

    Etiketler: Konya , NATO , Almanya
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