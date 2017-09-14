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    NATO Genel Sekreteri'nden S-400 açıklaması

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 11:42 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 12:04

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alımıyla ilgili, “NATO üyeleri hangi ekipmanı alacaklarına kendileri karar verir” dedi.

    Stolbenberg, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontrat imzalamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

    Sputnik'e konuşan Stoltenberg, "Ne türden bir ekipmana erişecekleri her müttefikin kendi kararına bağlıdır. Bu Türkiye'nin ulusal kararıdır. NATO için önemli olan bizim farklı sistemlerimizin birlikte çalışması ve bizim ‘müşterek çalışma' diye tanımladığımız şeydir. Bu sistemi NATO hava savunma sistemine entegre etmekle ilgili bir talep gelmedi. Bu yüzden bu konu henüz masada değil" ifadelerini kullandı.

    Stoltenberg sözlerini şöyle sürdürdü:

    "NATO'da entegre hava savunma sistemimiz var. Fakat tabii ki ulusların entegre olmamış bağımsız sistemlere sahip olması mümkün. Ve Türkiye bu sistemi NATO hava savunma sistemine entegre etmek için bir talepte bulunmadı."

     

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    Etiketler: nato , s-400 , rusya
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