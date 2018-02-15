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    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Türkiye açıklaması

    AA
    15.02.2018 - 01:48 | Son Güncelleme:

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Suriye’deki gelişmelerle ilgili Türkiye ve ABD’nin iletişim halinde olduğunu söyledi.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    NATO'nun savunma gücünü arttırmak için yeni bir Siber Operasyon Merkezi kurulacağına söyleyen Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının alınan kararların hayata geçirilmesi için haziran ayında bir araya geleceğini ifade etti.

    "TÜRKİYE'NİN ORANTILI VE ÖLÇÜLÜ BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERMESİNİ BEKLİYORUZ"

    NATO’nun terörle mücadeleye çeşitli şekillerde katkıda bulunduğunu söyleyen Stoltenberg, “DEAŞ’a karşı savaşan küresel koalisyon üyesiyiz ve Afganistan’da terörle mücadele için bulunuyoruz” dedi.

    Kuzey Suriye’de NATO’nun bulunmadığını ifade eden Stoltenberg, Türkiye'nin bazı meşru güvenlik endişeleri olduğunu söyledi. Stoltenberg, hiçbir NATO ülkesinin Türkiye kadar terör mağduru olmadığını ve Türkiye’nin binlerce mülteciye ev sahipliği yaptığını belirterek, “Ancak Türkiye'nin buna orantılı ve ölçülü bir şekilde karşılık vermesini bekliyoruz” diye konuştu.

    Kuzey Suriye’deki gelişmelerle ilgili Türkiye ve ABD’nin iletişim halinde olduğunun altını çizen Stoltenberg, “Türkiye, NATO müttefiklerine Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi verdi ve Türkiye'nin NATO müttefiklerine Kuzey Suriye'deki operasyon hakkında bilgi vermeye devam etmesini bekliyorum” şeklinde konuştu.

    Soltenberg, Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 füzelerine ilişkin ise, bu füze sisteminin NATO savunma sistemiyle tam olarak uyuşmayacağını dile getirdi.

    Etiketler: nato , türkiye , afrin
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