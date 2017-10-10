NATO Genel Sekreteri S-400’leri savundu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi almasının Atlantik Konseyi’ne alternatif arayışı olmadığını, Fransa ve İtalya ile de benzer silahların alınması için pazarlıklarının sürdüğünü söyledi.

NATO’nun Karadeniz Gücü’nün kurulmasıyla ilgili Romanya’daki toplantılardan Belçika’ya dönerken uçakta Reuters’a verdiği röportajda Stoltenberg, “Türkiye’den S-400’lerin NATO hava sistemine entegre edilmesi için bir talep gelmedi. Eylül ayında bir araya geldiğimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Farklı ülkelerin bu tür (silah) yetenekleri satın alma isteğinin ulusal bir karar olduğunu söyledim” diye konuştu.

'TÜRKİYE FRANSA VE İTALYA İLE DE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İÇİN GÖRÜŞÜYOR'

Stoltenberg hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de diğer Türk yetkililerin Türkiye’nin NATO’nun güçlü bir üyesi olmaya devam edeceğini söylediklerini kaydetti. Ankara’nın S-400 alma kararıyla ilgili diğer NATO müttefiklerini bilgilendirmeye de hazır olduğunu belirten Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın S-400’lerin yanı sıra Fransa ve İtalya ile de hava savunma sistemi için görüşüldüğünü söylediğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri bu konuda ayrıntı vermezken, Reuters, İtalya’nın NATO gücü çerçevesinde olası roket saldırılarına karşı SAMP-T füze savunma sistemlerini konuşlandırmış olduğunu hatırlattı.

SAMP-T sistemlerini MBDA ile Thales şirketlerinin İtalyan-Fransız konsorsiyumu olan Eurosam üretiyor. Rusya, Avrupa ve ABD’den farklı bir füze teknolojisi kullanıyor ve bunu teknik özelliklerin paylaşmak istemiyor.

Stoltenberg, müttefiklerini birlikte çalışabilir sistemler almaya teşvik ettiklerini de söyledi.