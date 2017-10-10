Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>NATO Genel Sekreteri S-400’leri savundu

    NATO Genel Sekreteri S-400’leri savundu

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 15:02 | Son Güncelleme:

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi almasını savundu. Stoltenberg, "Eylül ayında bir araya geldiğimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Farklı ülkelerin bu tür (silah) yetenekleri satın alma isteğinin ulusal bir karar olduğunu söyledim” diye konuştu.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi almasının Atlantik Konseyi’ne alternatif arayışı olmadığını, Fransa ve İtalya ile de benzer silahların alınması için pazarlıklarının sürdüğünü söyledi.

    NATO’nun Karadeniz Gücü’nün kurulmasıyla ilgili Romanya’daki toplantılardan Belçika’ya dönerken uçakta Reuters’a verdiği röportajda Stoltenberg, “Türkiye’den S-400’lerin NATO hava sistemine entegre edilmesi için bir talep gelmedi. Eylül ayında bir araya geldiğimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Farklı ülkelerin bu tür (silah) yetenekleri satın alma isteğinin ulusal bir karar olduğunu söyledim” diye konuştu.

    'TÜRKİYE FRANSA VE İTALYA İLE DE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İÇİN GÖRÜŞÜYOR'

    Stoltenberg hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de diğer Türk yetkililerin Türkiye’nin NATO’nun güçlü bir üyesi olmaya devam edeceğini söylediklerini kaydetti. Ankara’nın S-400 alma kararıyla ilgili diğer NATO müttefiklerini bilgilendirmeye de hazır olduğunu belirten Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın S-400’lerin yanı sıra Fransa ve İtalya ile de hava savunma sistemi için görüşüldüğünü söylediğini belirtti.

    NATO Genel Sekreteri bu konuda ayrıntı vermezken, Reuters, İtalya’nın NATO gücü çerçevesinde olası roket saldırılarına karşı SAMP-T füze savunma sistemlerini konuşlandırmış olduğunu hatırlattı.

    SAMP-T sistemlerini MBDA ile Thales şirketlerinin İtalyan-Fransız konsorsiyumu olan Eurosam üretiyor. Rusya, Avrupa ve ABD’den farklı bir füze teknolojisi kullanıyor ve bunu teknik özelliklerin paylaşmak istemiyor.

    Stoltenberg, müttefiklerini birlikte çalışabilir sistemler almaya teşvik ettiklerini de söyledi.

    Etiketler: NATO , Stoltenberg , s400
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri