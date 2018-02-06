Nasuh Mahruki hakkında flaş karar! Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanıyordu

İSTANBUL 52’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 1 yıl 2 aydan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Nasuh Mahruki katılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hatice Özay, Mahruki’nin cezalandırılmasını istedi.



‘İFADE HÜRRİYETİ KAPSAMINDA’



Mahruki’nin avukatı İsmail Yılmaz, “Bilirkişi raporu içeriğindeki konuşma bütünlüğünden müvekkilimin ifade hürriyeti kapsamında ve basın özgürlüğü çerçevesinde eleştirisel beyanlarda bulunduğu görülmektedir. Müvekkilimin suç kastının bulunmadığı gözetilerek beraatına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi. Mahkeme, Mahruki’nin hakaret kastı ile hareket etmediğine dair beyanı, dava konusu ifadelerin söylendiği yer ve zaman unsuru da gözetildiğinde, sözlerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile beraatına karar verdi.



CUMHURBAŞKANI’NIN AVUKATLARI ŞİKÂYET ETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlarının şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Mahruki, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince adli kontrol ile serbest bırakılmıştı. Hâkim karşısına çıktığı duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Mahruki, “Sözcü gazetesindeki köşe yazımda da böyle bir hakaret kastım olmadığını, yanlış anlama olduğunu belirttim ve özür de diledim” demişti.

Mahruki hakkındaki adli kontrol (imza adli kontrolü) kaldırılmıştı.

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