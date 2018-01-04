Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Nasrallah: Trump, İran'daki protestolarla ilgili hayal kırıklığına uğrayacak

    Nasrallah: Trump, İran'daki protestolarla ilgili hayal kırıklığına uğrayacak

    Hürriyet Haber
    04.01.2018 - 09:51 | Son Güncelleme:

    Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İran'daki protestoları eleştirdi ve ABD Başkanı Trump'ın gösterilerle ilgili hayal kırıklığına uğrayacağını söyledi.

    Nasrallah: Trump, İrandaki protestolarla ilgili hayal kırıklığına uğrayacak

    Örgüte yakın TV kanalı Al Mayadeen'e konuşan Nasrallah, "Endişelenecek bir şey yok. Protestoların boyutu büyük değil. Yaşananlar 2009'da olanlarla kıyaslanabilir değil" dedi.

    Nasrallah, protestolara ekonomik sorunların neden olduğunu; ABD, İsrail ve Suudi Arabistan gibi dış güçlerin bu memnuniyetsizliği istismar ettiğini söyledi. Hizbullah lideri, hem Trump'ın hem de protestoların büyümesini ve rejimin çöküşüne neden olmasını bekleyenlerin hayal kırıklığına uğrayacağını belirtti.

    İran'da geçen Perşembe günü Meşhed kentinde ekonomik sorunlara tepki olarak başlayan gösteriler, siyasal taleplerle ülke geneline yayılmıştı. Nasrallah röportajında, Suriye'deki savaşın en geç bir-iki yıl içinde biteceğini de söyledi.

    Hizbullah, 2011'den bu yana Suriye'de yaşanan çatışmalarda, Suriye yönetiminin yanında yer alıyor.

    Nasrallah: Trump, İrandaki protestolarla ilgili hayal kırıklığına uğrayacak

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri