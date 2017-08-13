Nasrallah: Suriye'ye ihtiyacımız var

Hasan Nasrallah, televizyondan yayınlanan konuşmasında, ülkenin kuzeydoğusundaki Suriye sınırında yer alan DEAŞ unsurlarına karşı Lübnan ordusu tarafından başlatılacak operasyonda Hizbullah'ın desteğe hazır olduğunu belirtti.

"SURİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR"

DEAŞ'a karşı başlatılacak operasyon için Suriye yönetimiyle işbirliği konusunda görüşmeler gerçekleştirildiğine işaret eden Nasrallah, şunları kaydetti:

"Ancak bu konuda sorun istemediğimiz için bunu kabine toplantısına taşımadık. Ama Lübnan'ın çıkarını dikkate aldığımızda Suriye'yi bir kenara koyalım ve Lübnan haritasına bakalım. Coğrafi olarak deniz, işgal edilmiş Filistin ile Suriye arasındayız. Bu nedenle Lübnan'ın Suriye'den çıkarı Suriye'nin Lübnan'daki çıkarından daha fazla. Suriye'ye ihtiyacımız var. Ordu'nun daha önce güvende olan sınırı (Suriye sınır) temizlemesi gerekmiyor mu? Sınırda kiminle koordinasyon halinde olmalıyız? Lübnanlılar olarak hepimizin Suriye ile konuşmaya ihtiyacı var. Siyasi ve kişisel çıkarlarımızı bir tarafa bırakarak, ulusal çıkarımız için diyaloğa başlayalım."

"TRUMP, HİZBULLAH'IN LÜBNAN HÜKÜMETİNDE YER ALDIĞINI BİLMİYOR"

Örgütünün "İsrail tehdidine karşı eskiye nazaran daha hazırlıklı olduğunu" söyleyen Nasrallah, "İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump yönetimine, Hizbullah'a karşı daha sert tedbirler alması için baskı yaptığını" iddia etti.

ABD Başkanı Trump'ın, bu ay başında Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "ABD ve Lübnan hükümetinin DEAŞ ve Hizbullah'a karşı ortak savaş verdiği" yönündeki açıklamasına da değinen Nasrallah, Trump'ın "Hizbullah'ın, Amerika'nın da ittifak halinde olduğu Lübnan hükümetinde yer aldığını bilmediğini" ifade etti.

Lübnan ordusunun kuzeydoğuda yer alan el-Kaa ve Rasbaalbek kırsalında bulunan DEAŞ unsurlarına yönelik düzenleyeceği operasyonla ilgili ülkede tartışmalar yaşanıyor. Ordu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada operasyonun sadece ordu tarafından yürütüleceği ifade ediliyor. Ancak Hizbullah ve Suriye ordusunun da bölgede operasyon için hazır beklediği yetkililerce belirtiliyor. Ordu birimleri ise bölgede operasyon öncesi DEAŞ'a ait birimleri bombalıyor.