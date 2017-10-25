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    Nasıl yaptınız! Daha iki günlüktü...

    ORDU DHA
    25.10.2017 - 22:12 | Son Güncelleme:

    Ordu’nun Altınordu İlçesi’nde bulunan çöp ayrıştırma tesisinde, yeni doğmuş 2 günlük kız bebek cesedi bulundu. Polis bebeği çöpe atanların bulunması için kent merkezindeki mobese kayıtlarını incelemeye başladı.

    Altınordu İlçesi’ne bağlı Karapınar Mahallesi’nde bulunan çöp ayrıştırma tesisinde çalışan işçiler, çöplerin arasında poşede sarılı bebek cesedi gördü. Bunun üzerine işçiler durumu hemen polise haber verdi.

    Olay yerine giden polis sağlık ekipleriyle ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede bebeğin 2 günlük ve kız olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı’nın ön otopsi işleminin ardından bebeğin cesedi Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Yeni doğmuş bebeğin Altınordu İlçe merkezinde çöp konteynerlerinden birine atıldığı, çöp kamyonları vasıtasıyla da ayrıştırma tesisine ulaştığı belirtildi. Bebeği çöpe atan kişi yada kişilerin tespit edilmesi için polis kentteki mobese kameralarını da incelemeye başladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: yeni doğan bebek , Ordu , bebek cesedi bulundu
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